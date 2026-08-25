El Teatro Carrión de Valladolid arranca la temporada con la programación de la Feria de la Virgen de San Lorenzo

El cartel del espectáculo 'Apocalípticamente correcto' de Luis Piedrahita, una de las actuaciones de la temporada 2026/2027 del Teatro Carrión de Valladolid - TEATRO CARRIÓN

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Carrión iniciará el próximo mes de septiembre la temporada 2026/2027 con la programación de la Feria de la Virgen de San Lorenzo y un programa variado destinado a todos los públicos.

La temporada arrancará el próximo viernes 4 de septiembre con el espectáculo 'Género de Dudas', protagonizado por Pablo Carbonell y Pastora Vega, quienes ofrecen un espectáculo de tragicomedia contemporánea de humor y reflexión.

Asimismo, el día 5 de septiembre, Luis Piedrahita volverá a Valladolid con su espectáculo 'Apocalípticamente correcto', un "ingenioso" monólogo sobre la libertad y el destino. Y el domingo 6, la jornada estará protagonizada por el "genio y la estampa" de 'María Galiana, con el espectáculo 'Yo solo quiero irme a Francia'.

El programa continuará el lunes 7 de septiembre con la actriz y cómica 'Petite Lorena', que presentará 'Tremenda' y, el mismo día, será el momento del espectáculo 'Yo sobreviví a la EGB', interpretado por Jordi Merca, quien regresará a las tablas del Carrión con su obra de humor y nostalgia.

El martes 9 de septiembre será Marta González de Vega la que acercará su espectáculo titulado 'De Caperucita a Loba en solo 6 tíos' y que es conocido por ser "un auténtico manual de superación del patetismo amoroso a través de la risa".

Los días 10 y 11 de septiembre, aterrizará en el Carrión la obra 'Un matrimonio sin filtros', una comedia afilada, actual y sin concesiones protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga.

Además, habrá espacio para la zarzuela 'La del Manojo de Rosas', cumbre del Maestro Sorozábal, que se representará el día 12 de septiembre y, como broche final de la 'Feria de la Virgen de San Lorenzo 2026', se celebrará uno de los espectáculos "más longevos y sorprendente del panorama teatral español", la "exitosa" comedia de improvisación 'Corta el Cable Rojo'.

Después de Ferias, la programación continuará durante toda la temporada 2026/2027 con numerosas fechas confirmadas como 'La Venganza de Don Mendo', 'Las que Gritan', 'Abraham Cupeiro con 'Los Sonidos Olvidados', 'Kiko Veneno', 'No me toques el Cuento', 'Ruth Lorenzo', 'Shinova'--que llega con el cartel de "agotadas las localidades--, 'Piensa en Wilbur', 'El Monaguillo' o 'Ya me has tocado el cuento'.

De esta forma, los usuarios que quieran acceder a más información sobre la programación pueden acceder a la web: www.teatrocarrion.com