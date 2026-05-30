El Teatro Juan Bravo de Segovia acoge este domingo el concierto de la Barcelona Big Blues Band - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia acogerá este domingo 31 de mayo, a partir de las 20.30 horas, el concierto de la Barcelona Big Blues Band, que será la encargada de cerrar la programación trimestral del espacio cultural.

Además del blues, esta banda catalana dirigida por el contrabajista Ivan Kovacevic también alcanza otros géneros musicales como el jazz o el rythm and blues, con melodías "al más puro estilo T-Bone Walker o Johnny Otis", como ha apuntado la Diputación de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

La formación ha colaborado ya, tanto a nivel nacional como internacional, con algunos de los artistas que han pasado por el escenario del Teatro Juan Bravo en los últimos años, como Dani Nel.lo o Ray Gelato, y participa desde hace más de una década en festivales de todo el país y en salas emblemáticas del género, como la Jamboree de Barcelona.

A su actuación en el Teatro Juan Bravo la seguirán en el calendario, del viernes 5 al domingo 7 de junio, las tres funciones de zarzuela programadas junto al Cuadro Lírico Julián Gayarre. Las entradas para el concierto de la Barcelona Big Blues Band tienen un precio único de 16 euros y pueden ser adquiridas tanto en taquilla como en Tickentradas.