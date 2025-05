El Teatro Liceo acoge este domingo el concierto 'Canta, vive, siente' con el Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca

SALAMANCA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo salmantino acoge este domingo, a las 19.00 horas, el concierto 'Canta, vive, siente', interpretado por el Precoro y el Coro de Niños Ciudad de Salamanca, en una cita musical dirigida a todos los públicos con piezas de los años 70 y bandas sonoras de peliculas, respectivamente.

El recital dará comienzo con la actuación del Precoro, formado por los integrantes más pequeños, que ofrecerán un repertorio nostálgico centrado en los años 70 y 80, según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

Interpretarán canciones populares de Teresa Rabal, como 'Yo tengo un cochecito muy simpático' o 'Me pongo de pie'; la banda sonora de la película 'La de la mochila azul', 'La colegiala' de Walter León Aguilar o 'Soy rebelde' de Jeanette.

Asimismo, el programa incluirá temas como 'Buscando en el baúl de los recuerdos' de Karina, 'El baile de los pajaritos' y una selección de canciones de los payasos de la tele, como 'Había una vez', 'Susanita tiene un ratón', 'La gallina turuleta', 'La trompeta', 'Cómo me pica la nariz', 'Dale Ramón' y 'Hola Don Pepito'.

Por otro lado, también actuarán el Coro de Niños Ciudad de Salamanca, que interpretará piezas de compositores contemporáneos como 'For the beauty of the earth' de John Rutter, 'Sleep my little sea', 'Capitán, mi capitán' de Josu Elberdin, 'Kuku ué' de Eva Ugalde y 'Oye' de Jim Papoulis.

El repertorio se completará con boleros, bandas sonoras de películas y un especial dedicado al musical 'Los Miserables', con los temas 'At the End of the Day', 'I Dreamed a Dream', 'Castle on a Cloud' y 'Do you hear the people sing'.

Ambos coros estarán dirigidos por Naila Zakour y contarán con el acompañamiento al piano de Raúl J. Ortiz. La puesta en escena incluirá además movimientos escénicos y percusión corporal, en un espectáculo adaptado a todas las edades.

Las entradas tienen un precio general de tres euros y pueden adquirirse tanto en la taquilla del teatro como a través de la página web municipal.