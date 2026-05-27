El Teatro Principal de Palencia acoge este jueves el estreno nacional de la obra 'El Borbón Rojo'

Presentación del estreno de 'El Borbón Rojo' - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Palencia será este jueves el escenario del estreno nacional de 'El Borbón Rojo', una nueva producción teatral que aborda la figura de Juan de Borbón, conde de Barcelona, dentro de una tetralogía dedicada a los últimos Borbones.

La obra propone una mirada "profunda y documentada" sobre la historia reciente de España a través de un personaje clave que, pese a ser hijo y padre de rey, nunca llegó a ocupar el trono, tal y como han explicado los miembros de la compañía durante la presentación celebrada este miércoles.

Por su parte, el concejal de Identidad Cultural, Fran Fernández, ha destacado que para la ciudad la acogida de este estreno nacional supone un impulso cultural y una muestra de su capacidad para albergar producciones de "primer nivel".

"El Teatro Principal se consolida así como un espacio de referencia para la creación escénica contemporánea, atrayendo proyectos que habitualmente inician su recorrido en grandes capitales", ha apuntado.

El Borbón rojo forma parte de la tetralogía Todo por la corona, un proyecto teatral que revisita la historia reciente de la monarquía española desde una mirada crítica y contemporánea.

En esta tercera pieza, el foco se sitúa en la figura de don Juan de Borbón: hijo de rey, padre de rey y, sin embargo, nunca rey.

A lo largo de la función, quien habría sido Juan III atraviesa su vida desde un presente suspendido, entrenándose literal y simbólicamente para un trono que nunca llegó.

En ese tránsito, le acompaña Francesillo de Zúñiga, bufón y cronista del siglo XVI, que actúa como confidente, entrenador y contrapunto, en un diálogo que mezcla lo trágico y lo irónico.

La obra recorre, con un tono ágil y a veces burlesco, los episodios clave de la biografía de Don Juan: su intento de restaurar la monarquía, sus tensiones con Franco, su relación con Juan Carlos y sus continuos desplazamientos ideológicos.

Todo ello en un espacio escénico que evoca el Panteón de los Reyes de El Escorial, donde el pasado se activa como memoria viva.

Dirigida por Ainhoa Amestoy y con texto de Ignacio Amestoy, la pieza combina teatro documental, humor y reflexión histórica para plantear una pregunta de fondo: qué lugar ocupa esta figura en la construcción de nuestra historia reciente.

El estreno cuenta con las interpretaciones de Ernesto Arias y Borja Cortés, quienes dan vida a los principales personajes de la obra.

El montaje se enmarca en una coproducción impulsada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid y Estival Producciones.

Tras su paso por Palencia, 'El Borbón Rojo' iniciará una gira que tiene previsto recalar en diferentes ciudades y llegar a Madrid.