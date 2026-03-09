Teatro, talleres, competiciones deportivas, la XXXI Expo CyL y encierros urbanos en la agenda de primavera de Pedrajas

Portada de la agenda de primavera de Pedrajas. - AYTO PEDRAJAS

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban ha presentado la 'Agenda de Primavera', que se extenderá hasta el mes de junio y que incluce talleres para todas las edades, competiciones deportivas, música, rutas de senderismo. teatro y la celebración de la XXXI edición de la Expo Castilla y Léon para degustar productos de la matanza.

Durante el mes de marzo se ha programado un taller para mujeres de cualquier edad bajo el título 'Ni fuertes, ni perfectas. Presente', un taller infantil para elaborar un regalo para el Día del Padre, una charla sobre el valor del deporte a cargo de Mike Hansen, presidente del Club de Baloncesto Valladolid; la sexta jornada del campeonato de Frontenis en Promoción, un taller ecológico, una de las pruebas del circuito de las V Leguas de Diputación y un encuentro de charangas.

En abril se celebrarán unas jornadas sobre la diabetes, un taller de higiene postural y prevención de caídas, un encuentro de carretones, encierros tradicionales los días 11 y 12, un campeonato de play 5, de DE FC24 y de Just Dance; la XXXI degustación gastronómica de productos de la matanza, el 23 de abril; la milla urbana, zarzuela con el 'Coro Lírico voces del Pisuerga', un taller infantil para realizar un regalo para el Día de la Madre y la celebración del Día de los Mayores.

En Mayo, se ha programado talleres con diversa temática dentro del envejecimiento activo, la celebración de la XX Romería Flamenca de El Lerele, una ruta medioambiental en 'pandilla'; el Día de la Familia en el Espacio Joven, un encuentro de bandas de música, el día del senderismo, de la bici, un encuentro provincial infantil de folclore y la entrega de los Premio Moretti de Teatro.

En junio vuelven los talleres dirigidos a las personas mayores, un concierto tributo a las 'Guerreras K-pop', un cine forum sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, las finales del campeonato de España de edad escolar de frontón y la IX edición del torneo de fútbol sala 'Pedrajas FutSal Cup'.