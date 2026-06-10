El Teatro Zorrilla reúne este fin de semana drama contemporáneo, humor y talento vallisoletano - TEATRO ZORRILLA DE VALLADOLID

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla de Valladolid ofrecerá este fin de semana una programación que combina teatro contemporáneo, comedia y creación local, con tres propuestas que reflejan la apuesta del espacio escénico por acercar al público espectáculos de distintos formatos y sensibilidades.

La programación arrancará este viernes a las 20.30 horas con el estreno de 'Cuando deje de llover', una de las obras más reconocidas del dramaturgo australiano Andrew Bovell. La producción llega de la mano de la compañía vallisoletana Tiramisú Teatro, dirigida en esta ocasión por Manu Requejo, en una nueva muestra de la apuesta del Teatro Zorrilla por dar visibilidad al talento escénico de Valladolid y apoyar la creación local dentro de su programación.

'Cuando deje de llover' plantea un viaje emocional a través de varias generaciones de una misma familia para explorar las relaciones paterno-filiales, el peso de la memoria, los secretos heredados y la necesidad del perdón para sanar las heridas del pasado. Considerada una de las grandes obras de la dramaturgia contemporánea, construye un fascinante rompecabezas narrativo y emocional que invita al espectador a reflexionar sobre la herencia familiar y la posibilidad de romper con determinados legados para construir un futuro diferente.

La programación continuará el sábado, a las 20.00 horas, con 'Alpilpil: El Show', el espectáculo protagonizado por Adrián Melero y Lucas Pulido, que combina actualidad, crítica social y humor absurdo a través de una sucesión de sketches y personajes tan surrealistas como reconocibles.

Los dos cómicos convierten la realidad cotidiana en materia prima para la comedia, abordando temas de actualidad desde una perspectiva irreverente y desenfadada. Noticias, personajes imposibles y situaciones llevadas al límite se suceden en una propuesta en la que tienen cabida la sátira, la improvisación y un humor que no deja indiferente al espectador.

El fin de semana concluirá el domingo, a las 19.00 horas, con 'Comedy Padel Tour', el espectáculo del humorista Abraham Martín, que utiliza el fenómeno social del pádel como punto de partida para hablar de la vida cotidiana, las relaciones personales y las situaciones absurdas con las que cualquiera puede sentirse identificado.

Con un estilo cercano, irónico y directo, Abraham Martín transforma sus particulares "consejitos" para triunfar dentro y fuera de la pista en una sucesión de anécdotas y reflexiones cargadas de humor. Un espectáculo pensado tanto para aficionados al pádel como para quienes simplemente buscan pasar un buen rato y reírse de las contradicciones de la vida diaria.

Con estas tres propuestas, el Teatro Zorrilla vuelve a ofrecer una programación diversa que combina teatro contemporáneo, humor y creación local. Una apuesta que refuerza su compromiso con el talento vallisoletano, incorporando a su cartel compañías y artistas de la ciudad junto a producciones de diferentes formatos para acercar la cultura a públicos muy diversos.