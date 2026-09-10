El teniente coronel Pérez Ferrándiz toma el mando del Grupo de Alumnos de la Academia de Caballería de Valladolid. - MINISTERIO DE DEFENSA

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente coronel Luis Miguel Pérez Ferrándiz ha tomado este jueves el mando del Grupo de Alumnos de la Jefatura de Estudios de la Academia de Caballería de Valladolid, en un acto de entrega de mando que se ha realizado en el Establecimiento 'General Shelly' de la ciudad castellana.

El acto ha tenido lugar en el patio de armas 'Teniente coronel Primo de Rivera' y ha estado presidido por el director de la Academia de Caballería, el coronel Francisco Javier López Villar. La jornada se ha iniciado con los honores reglamentarios a la autoridad que presidía el evento, seguidos de la lectura del nombramiento como jefe del Grupo de Alumnos.

A continuación, el director de la Academia ha pronunciado la fórmula de toma de posesión por la que se ha reconocido formalmente al teniente coronel entrante como jefe del Grupo de Alumnos. Posteriormente, se ha procedido a la entrega del guion del Grupo de Alumnos de la Academia de Caballería por parte del jefe accidental saliente.

Tras este acto, el nuevo jefe de grupo ha dirigido una alocución a todos los presentes en la ceremonia.

Para finalizar la jornada, se ha rendido homenaje a quienes dieron su vida por la Patria, se ha cantado el Himno de Caballería y ha desfilado la fuerza que ha tomado parte en la formación.