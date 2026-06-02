El Tercer Sector de Burgos pronunciará, el 27 de junio, el pregón que abrirá las fiestas de San Pedro y San Pablo

Archivo - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en una imagen de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BURGOS 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado que el Tercer Sector será el encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas de San Pedro y San Pablo de 2026, que comenzarán el próximo 27 de junio.

Ayala ha realizado esta elección con el objetivo de reconocer "la imprescindible labor que realizan estas entidades" en la capital burgalesa y por su contribución a la sociedad de Burgos a lo largo del tiempo.

"Burgos puede presumir de tener uno de los tejidos asociativos más amplios y diversos de toda España, con organizaciones que son ejemplo a nivel nacional por su trabajo, proyectos e iniciativas", ha aseverado Ayala, quien ha explicado que el pregón se ha encargado a la Plataforma del Tercer Sector, de la que forman parte cerca de una treintena de colectivos dedicados a la discapacidad, el ámbito socio sanitario, las adicciones, la integración, la exclusión social, el voluntariado y el campo de las acciones sociales.

La Plataforma del Tercer Sector se constituyó en 2012 con el objetivo de que sus integrantes tuviesen una única voz a la hora de defender los intereses comunes, esencialmente en la defensa de derechos e intereses sociales.

De hecho, sus objetivos fundamentales con aglutinar, articular y fortalecer el Tercer Sector de la provincia de Burgos atendiendo a toda su diversidad, ser un foro de encuentro y debate de buenas prácticas e innovación social y promover el buen gobierno, la transparencia y la profesionalización de las entidades.

También pretende asegurar la interlocución e incidencia con los distintos agentes del ámbito social y político, poner a las personas en el centro, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, cohesionada e igualitaria e impulsar la participación ciudadana, fomentando el voluntariado.

La Plataforma está integrado a su vez en la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español, la Plataforma de ONG de Acción Social, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana y la Organización Nacional de Ciegos de España. También mantiene colaboraciones directas con plataformas del Tercer Sector de ámbito regional.