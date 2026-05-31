La tercera jornada de atletismo de los Juegos Escolares de Ávila reúne a unos 200 participantes

ÁVILA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha celebrado este domingo la tercera de las jornadas de atletismo del programa de Juegos Escolares, que ha contado con la participación de cerca de 200 atletas en la Ciudad Deportiva.

Los participantes han estado acompañados por el teniente de alcalde de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Juan Carlos Corbacho, y han protagonizado la tercera de las jornadas de los Juegos que se completarán con las actividades que se celebrarán el próximo 7 de junio.

Esta tercera jornada ha estado destinada a las categorías prebenjamín, benjamaín y alevín, mientras que la última de ellas contará con la participación de atletas de categorías infantil, cadete y juvenil, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Las jornadas están dirigidas a atletas federados en atletismo o actividad polideportiva y también a deportistas inscritos en Juegos Escolares para la temporada 2025-2026 en atletismo o actividad polideportiva.

En este caso, los participantes se han enfrentado a pruebas como 50 metros lisos, 60 metros lisos, peso, 300 y 500 metros lisos.