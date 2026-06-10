La Térmica (León) mostrará más de 120 obras de Chillida desde el 3 de julio en la exposición 'Pensar con las manos'

La Térmica Cultural de Ponferrada (León) recibe las primeras obras de Chillida que se expondrán desde el 3 de julio en la muestra 'Pensar con las manos'. - LA TÉRMICA CULTURAL

PONFERRADA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

Más de 120 obras de Eduardo Chillida formarán parte de la exposición de Eduardo Chillida 'Pensar con las manos' que se podrá visitar desde el próximo día 3 de julio en La Térmica Cultural de Ponferrada (León).

Así lo ha expresado la directora del área de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Concepción Fernández, con motivo de la llegada a La Térmica Cultural de las primeras piezas de la muestra, que incluye gravitaciones, arte gráfico y escultura.

Esta exposición supone, según ha destacado, un "nuevo hito" para La Térmica Cultural y sitúa a este espacio en el mapa estatal. "De nuevo nos traemos uno de los grandes referentes de la historia del arte a Ponferrada. En este caso un autor universal, muy reconocido internacionalmente, uno de los grandes referentes además del siglo XX", ha incidido.

La exposición, que se inaugurará el 2 de julio, se podrá visitar desde el próximo día 3 de julio hasta el 10 de enero de 2027 de manera gratuita y reúne piezas procedentes del Museo Leku Chillida, algunas de las cuales presentes en estos momentos en la exposición del Centro Conde Duque de Madrid 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio'. En paralelo a la muestra habrá un programa con actividades para todos los públicos.

"UN GRAN RETO"

Según ha señalado Concepción Fernández, la exposición ha supuesto "un gran reto" desde el punto de vista organizativo por las características y dimensiones de algunas de las obras, así como por el gran esfuerzo que implica por parte del equipo encargado del traslado y montaje de las piezas.

Con este tipo de iniciativas La Térmica Cultural gana peso en el contexto nacional y se convierte en un espacio cada vez más conocido fuera de las fronteras provinciales. "Cada vez estamos siendo también más conocidos y reconocidos a nivel estatal y obras como la que vamos a traer ahora de Chillida, pues lo muestran más todavía. Nos pone más en el mapa estatal", ha apuntado.

En este sentido, ha puesto en valor que exposiciones como la de Chillida resultan muy importantes para Ponferrada, ya que contribuyen a la dinamización del territorio a través de la cultura. Esa es la apuesta de La Térmica Cultural, que aboga por contar con "grandes nombres y grandes referentes".