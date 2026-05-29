Termina la semana con las reservas de sangre del grupo A+ en rojo y otros seis en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre para llamar a la donación - DONA SANGRE

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la última semana del mes de mayo con déficit en las reservas de sangre de siete grupos, con A+ en rojo, y otros seis (A-, 0-, B-, B+, AB+ y AB-) en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo A+ y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros seis grupos deficitarios ya que sólo 0+ está en verde.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha vuelto a llamar a la donación a través de las redes sociales y ha rememoró que ayer, jueves, 28 de mayo, se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Sangre tras lo que recordó que detrás de cada tratamiento hay mucha investigación, "pero también una red de solidaridad que resulta imprescindible".

"La sangre y las plaquetas forman parte del tratamiento habitual de muchos pacientes oncohematológicos", añadió en su mensaje en las redes sociales en las que ha difundido una campaña para animar a donar a través del sorteo de 40 entradas dobles para asistir este verano a dos eventos: Músicos en la Naturaleza, en Gredos, y Planeta Sound, en Ponferrada.

Para ello, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación llamar a donar sangre entre el 25 de mayo y el 21 de junio.