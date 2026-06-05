Termina la semana con las reservas de sangre de los grupos A- y 0- en rojo y otros seis en amarillo

CLeón.- CyL termina la semana con las reservas de sangre del grupo A+ en rojo y otros seis en amarillo - DONA SANGRE

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la primera semana del mes de junio con déficit en las reservas de sangre de ocho grupos, con A- y 0- en rojo, y otros seis (A+, 0+, B-, B+, AB+ y AB-) en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los grupos A- y 0- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros seis grupos deficitarios ya que ninguno está en verde.