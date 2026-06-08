Terminada la escalera que conecta el Hospital de Salamanca con la ribera del Tormes . - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Salamanca dispone desde este lunes de un nuevo acceso a la ribera del río Tormes y el Parque Botánico de Huerta Otea gracias a una escalera construida por el Ayuntamiento de la capital.

Ubicada junto a la glorieta en mitad del paseo de la Transición Española, desemboca en el lugar donde se plantó el Bosque del Personal Sanitario, mide 4,50 metros de altura y 23 metros de largo, y ha sido posible gracias a una inversión de 48.378,89 euros.

La escalera está distribuida en tres tramos de 10 peldaños de 32 centímetros de paso y 15 centímetros de altura, con dos mesetas de descanso de 3x3 metros. Está sujeta por once pilares de madera de sección cuadrada de 15x15 centímetros, apoyados en la cimentación del muro existente que soportan la escalera.

El pavimento es de madera antideslizante, dispone de dos barandillas laterales con pasamanos de 90 centímetros de altura, cumpliendo la normativa de accesibilidad, y los espacios abiertos bajo la escalera se protegen disponiendo de elementos fijos que restringen el acceso y permiten su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.

Los once pilares que soportan la escalera tienen unas dimensiones inferiores a la sección de cualquier árbol de ribera de medio porte, por lo que además de no ubicarse en la zona de cauce no interfieren ni afectan a la hidrología e hidráulica de la zona en la que se ubican.

Esta infraestructura, que atiende una petición vecinal y sigue las directrices de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para cumplir con la normativa vigente, contribuye a "humanizar y hacer más amable la estancia en el complejo asistencial, pues permite un acceso más sencillo a una zona natural por la que pasear, con los beneficios para la salud que esta práctica conlleva", tal y como ha asegurado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Hasta ahora, para poder llegar a esta parte de la ribera, había que acceder desde las escaleras ubicadas en el Puente del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Al mismo tiempo, esta escalera elimina la barrera arquitectónica que suponía el muro del vial, que funcionaba como un fondo de saco sin salida, para integrarse en el recorrido circular de 14 kilómetros de longitud entre ambas riberas del río a lo largo del término municipal de Salamanca.

El Parque Botánico de Huerta Otea no sólo es un singular pulmón verde, como han añadido desde el Ayuntmaiento, con merenderos, hamacas y estanques, sino que también se confiere en un lugar para el aprendizaje, a través del Aula de las Energías, y para la convivencia social, en la cafetería que regenta Asprodes. Además, enlaza con los nuevos Corredores Verdes hacia el paraje de La Salud y los Huertos Urbanos a través de tres pasarelas peatonales y ciclistas sobre el río Tormes.