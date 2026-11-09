Una tesis doctoral del Campus de Ponferrada de la ULE muestra la viabilidad del cultivo de pistacho en El Bierzo

El autor de la tesis sobre el cultivo de pistacho en El Bierzo Roberto Arias (izquierda) y el catedrático Alfonso Fernández Manso en una plantación en la localidad de Campo (León). - ULE

LEÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tesis doctoral de Roberto Arias Fernández, estudiante del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), muestra la viabilidad del cultivo de pistacho como alternativa agrícola y económica para El Bierzo.

Bajo el título 'Viabilidad del cultivo de pistacho sobre portainjerto local de cornicabra en la comarca del Bierzo', el trabajo integra estudios botánicos, ensayos de germinación, experimentación con portainjertos, seguimiento de plantaciones comerciales, análisis agroclimáticos, encuestas a profesionales y agricultores y evaluaciones de viabilidad económica.

El estudio se centra en evaluar las posibilidades de introducir el cultivo del pistacho en la comarca de El Bierzo con el uso como portainjerto de la cornicabra (Pistacia terebinthus L.), una especie que crece de forma natural en determinados enclaves del territorio berciano.

Uno de los principales resultados de la tesis, dirigida por el catedrático del área de Ingeniería Forestal Alfonso Fernández Manso y la doctora del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la ULE Rosana Fuentes Fernández, procede del seguimiento de siete plantaciones comerciales, con un total de 1.112 pistacheros distribuidos en 4,83 hectáreas localizadas en distintas localidades bercianas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Los resultados muestran una supervivencia del 92 por ciento de los árboles durante el primer año, acompañada de un crecimiento vegetativo satisfactorio. Estos datos confirman la viabilidad de la implantación inicial del cultivo bajo las condiciones estudiadas, aunque será necesario continuar con su seguimiento para verificar los rendimientos productivos y la rentabilidad a largo plazo.

La investigación también demuestra el interés de utilizar la cornicabra local como portainjerto. Los ensayos realizados muestran un comportamiento favorable de esta especie frente a otros patrones evaluados, especialmente en crecimiento y compatibilidad con el injerto del pistachero.

ZONAS CON PRESENCIA NATURAL DE CORNICABRA

Otro resultado destacado es la identificación de seis zonas con presencia natural de cornicabra en los municipios de Corullón, Carucedo, Sobrado y Benuza, sobre una superficie total inventariada de 935,68 hectáreas. Este recurso vegetal autóctono representa una oportunidad tanto para la conservación de la biodiversidad como para el desarrollo de nuevas actividades agrícolas y viverísticas.

Según ha explicado el investigador, la aportación central de la tesis consiste en construir una cadena de evidencia local que comienza con la localización y caracterización de poblaciones silvestres de cornicabra y continúa con el estudio de su propagación por semilla.

Asimismo, compara su comportamiento como portainjerto frente a otro patrón utilizado en el cultivo de pistacho --pistacia atlántica-- y valida la implantación de planta injertada en siete explotaciones de la comarca, además de incorporar el análisis agroclimático de las parcelas comerciales.

El resultado científico más defendible es un juicio de viabilidad condicionada, no una recomendación indiscriminada de expansión y plantación.

OPORTUNIDAD DE DIVERSIFICACIÓN

La relevancia de esta tesis trasciende el ámbito estrictamente agronómico. El trabajo plantea la posibilidad de incorporar el pistacho a las estrategias de diversificación agrícola y desarrollo rural de El Bierzo, especialmente en terrenos con buena exposición solar, suelos bien drenados y condiciones climáticas adecuadas.

Su implantación podría contribuir al aprovechamiento de determinadas tierras agrícolas, a la creación de nuevas oportunidades empresariales y al desarrollo de actividades vinculadas a la producción de planta, el asesoramiento técnico, la transformación agroalimentaria y la comercialización de productos de alto valor añadido.

El estudio económico identifica escenarios de rentabilidad positiva, aunque advierte de que se trata de un cultivo de inversión a largo plazo, con un periodo inicial sin producción comercial significativa y riesgos asociados al clima, los costes y las fluctuaciones del mercado.

IDENTIDAD TERRITORIAL

En este sentido, la tesis propone avanzar hacia un modelo de producción diferenciada y de calidad, vinculado a la identidad territorial de El Bierzo, que pueda generar valor añadido mediante la cooperación entre agricultores, empresas y entidades públicas.

La tesis constituye así una base científica para orientar futuras iniciativas agrícolas y proyectos de investigación, además de reforzar el papel del Campus de Ponferrada y de la Universidad de León en la generación de conocimiento aplicado a los recursos naturales, la innovación agraria y el desarrollo socioeconómico de El Bierzo.