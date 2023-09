Seminci.- Tiempo de Historia da cobijo a los nuevos rumbos de la no ficción

La proyección especial Elogio del Horizonte, de Rafa Alberola, competirá por el Premio DOC. España

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección Tiempo de Historia de la 68 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) abraza los nuevos rumbos de la no ficción y suma seis títulos, una selección que apuesta por narrativas que exploran la variedad estética y formal del cine documental y radiografían realidades de Irán, Rumanía, Chile y Marruecos.

Se trata de The Mother of All Lies, de Asmae El Moudir; Between Revolutions, de Vlad Petri; Malqueridas, de Tana Gilbert; Arsenie. An Amazing Afterlife, de Alexandru Solomon, y el díptico Where God is not y My Worst Enemy, de Mehran Tamadon.

La joven cineasta marroquí Asmae El Moudir presenta su segundo filme, The Mother of All Lies, film ganador del premio Ojo de Oro _compartido con Las cuatro hijas (Kaouther Ben Hania), que se proyecta en Sección Oficial_ y el Premio a la mejor dirección en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes.

Elegida por Marruecos para representar al país en los próximos Óscars, la película conecta el Marruecos actual con el de las 'revueltas del pan' de 1981.

En un set artesanal poblado por miniaturas que replica el barrio de Casablanca en el que creció y una realidad histórica de la que apenas existen imágenes, El Moudir repasa su infancia con sus propios familiares y amigos como protagonistas. Sus testimonios y el uso de miniaturas y técnicas de animación sirven de puente entre su historia personal y la historia política del país.

El cineasta rumano Vlad Petri participa en Tiempo de Historia con Between Revolutions, film ganador del premio FIPRESCI de la sección Forum del Festival de Berlín y seleccionado para los Premios del Cine Europeo (EFA) en la categoría de mejor documental.

En Between Revolutions, dos mujeres que entablan una profunda amistad durante sus años universitarios se separan y de repente ambas tienen que vivir su propia revolución, a cual más distinta: una, la revolución Islámica en Irán; la otra, la del dictador Nicolae Ceausescu en Rumanía. La película se estructura a través del diálogo epistolar que entablan, donde documentos reales _desclasificados por la Securitate rumana_ se mezclan con elementos de ficción.

GRABADA CON UN MÓVIL EN LA CÁRCEL

La ópera prima de Tana Gilbert, Malqueridas, ganó el Gran Premio de la Semana Internacional de la Crítica de Venecia y un galardón a la contribución técnica. Grabar con móvil en la cárcel está prohibido. Sin embargo, la joven realizadora chilena, que participó en la 62 Seminci con su corto Sigo acá, proyectado también en Tiempo de Historia, documenta con imágenes grabadas de manera clandestina por las propias reclusas la situación de abandono de una comunidad de madres encarceladas, capaces de superar desafíos aferradas a su amor y al apoyo mutuo, incluso lejos de sus familias y sus seres queridos.

Sobre la vida, obra y milagros del sacerdote, teólogo y místico Arsenie Boca trata Arsenie. An Amazing Afterlife (Arsenie, una increíble vida después de la muerte), con la que el documentalista rumano Alexandru Solomon llega por primera vez a la Seminci.

El realizador se une a un grupo de creyentes en peregrinación tras las huellas de este santo para recrear escenas de su vida, discutir los milagros que se le atribuyen y reflexionar sobre el estado del mundo en una instantánea colorista y, en muchos momentos, humorística, sobre una sociedad que busca preservar la fe en los milagros ante las amenazas que la sobrevuelan.

DOS PELÍCULAS DEL MISMO AUTOR Y EN UNA MISMA SECCIÓN

Y llega algo inaudito en la Seminci: un director que presenta dos películas (muy) diferentes en una misma sección con un denominador común: la represión en Irán. En My Worst Enemy, Mehran Tamadon recrea una celda a las afueras de París donde tres víctimas de tortura policial desgranan recuerdos y sentimientos.

Se trata del periodista iraní que más veces ha pasado por la cárcel, según Reporteros Sin Fronteras, un empresario de vídeo acusado de ser espía y una mujer que fue traicionada por sus compañeras de celda.

En la segunda, Where God is Not, es el propio director el que asume el papel de víctima y le pide a la multipremiada actriz Zar Amir Ebrahimi, mejor actriz en Cannes por Holy Spider (Ali Abbasi) y exiliada también en Francia, que le someta al mismo interrogatorio que ella sufrió a manos de agentes del régimen cuando en 2006, siendo una estrella de la televisión, se filtró en internet un video sexual de ella y su novio.

Aquí comienza un juego de tensión creciente hasta el punto de que la propia Ebrahimi cuestiona a Mehran Tamadon su utilización del cine como arma política y los límites de lo que se muestra al espectador.

Por su parte, el realizador Rafa Alberola, Biznaga de Plata en Málaga por su corto Arenal (2019), incluido en la sección Spanish Cinema de la 65 Seminci, y coguionista de Pueblo (2014), corto de Elena López Riera estrenado en la Quincena de Realizadores de Cannes, proyectará en la Seminci su película Elogio del Horizonte.

Una pareja viaja en tren a la costa con la intención de hacer una película. Viven una crisis vital y creen esto les hará salir de ella. Sin embargo, el rodaje fracasa y a partir de ahí se plantea una cercana reflexión sobre nuestro lugar en el mundo, sobre el trabajo, sobre el cine y, sobre todo, sobre el amor.

Esta proyección especial competirá por el Premio DOC. España, que pasa a constituirse como un galardón transversal a distintas secciones. Este reconocimiento, dotado con 6.000 euros, reconocerá al mejor documental español de entre los que se proyectan en el festival.

Junto a la obra de Alberola, también competirán los largometrajes de Tiempo de Historia Un volcán habitado, crónica de José Víctor Fuentes y David Pantaleón sobre la erupción de volcán de La Palma a través de audios de WhatsApp de un grupo de amigos vecinos de la isla; La estafa del amor, una película de Virginia García del Pino rodada 'en directo' que reúne a personajes dispares para debatir sobre relaciones y romanticismos, y Zinzindurrunkarratz, de Oskar Alegria, exploración poética sobre la relación entre sonido y memoria y viaje por las montañas de Artazu, en Navarra.