Titular: Un 30% de los empleados en Castilla y León destina más de la mitad de su sueldo a pagar la vivienda

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 30 por ciento de los empleados en Castilla y León dedica más del 50 por ciento de sus ingresos al abono del alquiler o la hipoteca, tal y como constata una encuesta elaborada por la compañía Randstad sobre los salarios de los profesionales, efectuada a partir de una muestra representativa compuesta por 5.700 trabajadores en activo.

El estudio ha detallado que el 17,5 por ciento de los asalariados castellanoleoneses invierte entre el 50 y el 65 por ciento de su nómina en el hogar, mientras que un 12,5 por ciento afronta una situación calificada de crítica al superar el 65 por ciento de los costes salariales residenciales.

Por el contrario, solo el 16,4 por ciento de los trabajadores en la comunidad autónoma ha conseguido situar este desembolso por debajo del 25 por ciento de su nómina mensual. En tramos intermedios, un 38,4 por ciento canaliza entre una cuarta parte y la mitad de su remuneración a la vivienda, en tanto que un 15,1 por ciento de los consultados ha preferido no aportar datos.

En el ámbito autonómico, Castilla y León se sitúa en la séptima posición del país en sobreesfuerzo residencial, tras Canarias (42,7 por ciento), Madrid (36,3 por ciento), Castilla-La Mancha (34,7 por ciento), Cataluña (34,3 por ciento), Andalucía (30,6 por ciento) y Comunidad Valenciana (30,1 por ciento), distanciándose a su vez de territorios con menor tensión económica como el País Vasco, Asturias o Galicia.

En el conjunto nacional, casi cuatro de cada diez trabajadores (el 37,6 por ciento) destinan más de la mitad de sus retribuciones al pago residencial. Además, la encuesta ha puesto de manifiesto una brecha por sexo: el 36,8 por ciento de las mujeres destina más de la mitad de sus ingresos a la vivienda, frente al 26,7 por ciento de los hombres. Esta disparidad ha resultado también visible en el esfuerzo extremo, donde un 14 por ciento de las empleadas supera el 65 por ciento de su nómina para el hogar, frente al 8,8 por ciento en el caso masculino.

El informe ha señalado igualmente que el sobreesfuerzo se acentúa en las personas de entre 25 y 44 años, franja en la que un 35,3 por ciento entrega más de la mitad de sus ingresos mensuales al alojamiento. Paralelamente, la investigación ha reflejado que la presión económica decrece a medida que aumenta la formación académica. De este modo, los titulados con estudios de posgrado han presentado un menor sobreesfuerzo, con un 27,5 por ciento, frente a aquellos profesionales que cuentan únicamente con educación obligatoria, cuyo porcentaje con un gasto superior al 50 por ciento se ha elevado hasta el 34,8 por ciento.

Por último, el estudio ha constatado una relación directa entre el impacto del coste inmobiliario y la insatisfacción salarial en el puesto de trabajo. Entre los profesionales que han manifestado estar "nada satisfechos" con sus ingresos, el 54,9 por ciento dedica más de la mitad de su salario al hogar.

Finalmente, el documento señala que esta circunstancia económica ha actuado como desencadenante del pluriempleo, puesto que el 45,7 por ciento de los ocupados que desempeñan más de un trabajo debe invertir más de la mitad de sus percepciones a la cobertura residencial