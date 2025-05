El TJS confirma la condena al asesino de Paloma e India

Contra la sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, cabe interponer recurso por infracción de Ley y por quebrantamiento de forma ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena impuesta a David M.L. por el doble asesinato de su pareja, Paloma, y la hija de ésta, India, de 8 años, a las que dio muerte la madrugada del 23 de enero de 2023 en el piso que compartía con las víctimas en el Paseo de Zorrilla de la capital del Pisuerga.

Tras la vista del recurso celebrada el pasado día 6 de mayo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, ha desestimado las pretensiones del condenado y ha ratificado en todos sus términos el fallo anterior dictado por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, consistente en 25 años por el asesinato de su pareja y prisión permanente revisable por el de la pequeña, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal Castellanoleonés recogida por Europa Press.

La defensa, por contra, había apelado para que el tribunal recogiera que ambas muertes fueron sendos homicidios al entender que no había existido "alevosía y ensañamiento", tras precisar que cuando su patrocinado 'cosió' a cuchilladas a ambas mujeres estaba "bajo el influjo de las drogas, del alcohol y carecía de capacidad", circunstancia que, según entendía, era obligado a aplicar como eximente incompleta y que no se pudo determinar puesto que en el hospital al que fue trasladado tras el doble crimen no se le practicó análisis alguno, pese a que "era un consumidor habitual de alcohol y drogas".

El recurso cuestionaba no solo la existencia de alevosía -objetiva y subjetiva- sino también rechazaba el ensañamiento porque, fundamentó, es "imposible saber" cuál es la puñalada que provoca la muerte a las dos víctimas, sobre todo a la adulta, y por entender que todas las heridas infligidas fueron necesarias para conseguir el fin perseguido.

Los argumentos tercero y cuarto también se relacionaban con el cambio de pena, de asesinato a homicidio, que pedía la defensa en su recurso, en el que interesaba que la condena por la muerte de Paloma quedara reducida a doce años de cárcel y la de su hija India a 13 años de privación de libertad, sin que en éste caso se aplicase la prisión permanente revisable.

En el bando contrario, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares y la popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, pidieron a la Sala de lo Civil y penal del TSJCyL, como así ha ocurrido, que "desestime íntegramente" el recurso de apelación y, por lo tanto, confirme la sentencia de instancia dictada por la Audiencia de Valladolid.

La Audiencia Provincial de Valladolid dictó sentencia contra Davie M.L, a quien condenó a 25 años de cárcel por el asesinato con alevosía y ensañamiento de su compañera sentimental, Paloma, con las agravantes de parentesco y de actuar por razones de género. Por el asesinato con alevosía de la niña, India, con la agravante de parentesco, le condenó a prisión permanente revisable.

El jurado popular dictaminó sobre la culpabilidad del encausado el 19 de diciembre de 2024 a quien consideró, de forma unánime, autor de los asesinatos. El doble crimen se produjo la madrugada del 23 de enero de 2023 en un piso del Paseo de Zorrilla de Valladolid, a cuya puerta se presentó DML tras haber pasado la tarde tomando unas copas con unos amigos en La Cistérniga y en la capital.

Tras tratar de impedirle Paloma la entrada en la casa se produjo una discusión y en la cocina el acusado, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, comenzó a darle de cuchilladas de forma indiscriminada, hasta 15, cuando ella se hallaba en un plano inferior caída en el suelo. Eran mortales porque le alcanzaron el corazón y los pulmones. Incluso le tapó la boca para tratar de acallar sus gritos, de ahí que el total de las heridas objetivado se elevó a un total de 27, entre las producidas por el arma blanca y otras, producto de erosiones y hematomas.

La niña, que oyó la escena, corrió a la habitación donde sabía que había un móvil de la madre y lo cogió para llamar al 112 desde el sofá del salón, donde David la agredió cinco cuchilladas, la primera de ellas brutal, mortal de necesidad, porque le atravesó el cráneo, otras tres en la espalda y una más entre las mamas, sin precisar el orden de estas cuatro últimas.