Toda CyL estará mañana en alerta por calor con Valladolid y Burgos en nivel naranja ante máximas de hasta 39ºC

Casi toda España estará mañana en aviso por calor, con la gran mayoría de CCAA en nivel naranja y País Vasco, rojo - AEMET

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León estarán este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas, si bien en el caso de Valladolid y Burgos la alerta será de nivel naranja (peligro importante) ante la previsión de temperaturas máximas que podrían llegar a los 39 grados.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De entre ellas, la meseta de Valladolid, el norte de Burgos y el Condado de Treviño tendrán aviso naranja entre las 13.00 y las 20.59 horas del miércoles.

Por su parte, el resto de las provincias de la Comunidad tendrán aviso de nivel amarillo en la misma franja temporal, ya que se podrán alcanzar los 36 grados en provincias como Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria o zamora.

En general, en la jornada del miércoles se prevé un cielo poco nuboso con nubes altas, y con nubosidad de evolución diurna, con chubascos dispersos con tormenta en el cuadrante noroeste, probabilidad de ellos en el resto, algunos pueden ir con granizo y algunas tormentas pueden ser secas.

Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios y serán "excepcionalmente altas" en muchas zonas, con máximas en ligero descenso en el oeste y sin cambios en el resto.