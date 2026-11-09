Toda la oposición firma enmiendas a la totalidad del Presupuesto para pedir su devolución

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toda la oposición parlamentaria ha registrado este lunes enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2027, que se debatirá y votará en el Pleno de las Cortes previsto para el jueves 12 de noviembre.

Según han informado fuentes parlamentarias, en el día en que se ha cerrado el plazo para su presentación, la enmienda del Grupo Mixto ha sido la primera en registrarse en la Cámara autonómica. Se trata de una petición de devolución conjunta con la rúbrica de los tres procuradores de UPL, la del procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, y la de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz.

Por su parte, el Grupo Socialista ha apurado el plazo y ha registrado su enmienda a las 12.40 horas con el fin de intentar que las primeras cuentas de esta legislatura, cuyo Gobierno está formado por PP y Vox, no salgan adelante. Tanto el PSOE como los partidos del Grupo Mixto han presentado también la correspondiente enmienda a la totalidad a la Ley de Medidas Tributarias que acompaña a las cuentas.

Tras los registros, la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda ha convocado una reunión a las 14.00 horas para la calificación de las enmiendas a la totalidad presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2027 y al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.

Por el momento, el Gobierno formado por PP y Vox ha logrado sacar adelante el Techo de Gasto No Financiero con el respaldo de 'populares' y los de Abascal, mientras que se ha contabilizado el voto en contra de PSOE, UPL y Soria Ya, y la abstención de Por Ávila.

Precisamente este lunes se han cerrado las comparecencias de los consejeros con la intervención del titular de Cultura, José Alberto Díaz Pico, después de que el calendario parlamentario para la tramitación de las cuentas sufriera una modificación como consecuencia del parón provocado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre.

Tras estos trámites, la Mesa se reunirá este martes 10 de noviembre con el fin de ordenar el debate a la totalidad del día 12. Posterior a este pleno, el 13 de noviembre concluirá el plazo para la presentación de enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos, que se calificarán el día 19. Tras los correspondientes informes de la Ponencia -previstos para el día 20- y el dictamen de la Comisión -del 25 al 30 de noviembre y del 1 al 4 de diciembre-, las cuentas se debatirán en un pleno los días 15 y 16 de diciembre, tal y como estaba fijado.

En el Pleno de enmiendas a la totalidad celebrado en 2025 cayeron los Presupuestos de 2026, proyecto presentado entonces por un Gobierno en solitario del PP tras la ruptura de su pacto con Vox, lo que llevó a la formación de Abascal a sumarse a la oposición y solicitar la devolución de las cuentas.