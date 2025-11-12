Todas las provincias de CyL estarán este jueves en aviso amarillo por lluvia y rachas de viento de hasta 90 km/h - AEMET

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León estarán este jueves, 13 de noviembre, en aviso amarillo ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas y rachas de viento de 90 kilómetros por hora en ciertas partes de la Comunidad, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En concreto, los avisos empezarán a partir de las 00.00 horas y estarán activos hasta las 23.59 por riesgo de lluvias en el sistema central de Ávila y salamanca, en el sur de Ávila y Salamanca, en la cordillera cantábrica de León, en la meseta de la provincia leonesa y en Sanabria (Zamora), ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

A la misma hora se activarán los avisos por viento en la meseta de León, Palencia, Zamora, en la mayor parte de la provincia de Salamanca y en Sanabria (zamora), donde se prevén rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora.

Unas horas después, sobre las 06.00 horas, se activarán los avisos del mismo nivel en la mayor parte de la provincia de Burgos, en la meseta de Segovia y Valladolid y en la vertiente ibérica de Soria, donde se esperan rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora.