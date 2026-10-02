Todo CyL salvo Valladolid estará este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Predicción para este sábado den Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Valladolid, a excepción de Valladolid, estará mañana en aviso amarillo por lluvias y tormentas con acumulación de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología a través de su página web, consultada por Europa Press, el aviso se activará en Ávila y Salamanca a las tres de esta madrugada, mientras que en el resto se espera que lo peor llegue entre las 15.00 y las 20.00 horas, situaciones que se prolongará hasta las 23.00 horas en Segovia y Soria.

La acumulación, en cuanto a las precipitaciones se cifran hasta los 20 litros por metro cuadrado, salvo en el sistema central y sur de Ávila y Salamanca donde la acumulación será de hasta 40 litros por metro cuadrados pero en un intervalo de doce horas.