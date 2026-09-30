Tónal celebrará una nueva edición en el Desierto Rojo y el LAVA de Valladolid los días 1, 2 y 3 de octubre

Cartel del festival Tónal 26. - COLECTIVO LAIKA

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Tónal 26 se celebrará este jueves, 1 de octubre en la sala Desierto Rojo, y los días 2 y 3 en la Sala Blanca del LAVA, organizado por el Colectivo Laika, y con la presencia de la banda marroquí de punk 'Taqbir', las argentinas Pacífica y el británico de origen nigeriano Joshua Idehen, entre otros.

En un comunicado recogido por Europa Press, Laika ha definido esta edición como una propuesta "ecléctica" con electrónica, post-punk y pop "crudo".

La propuesta musical "vuelve a estar caracterizada por la variedad de propuestas musicales y la presencia de tres proyectos internacionales" tales como la banda de punk marroquí Taqbir, las argentinas Pacífica y el británico de origen nigeriano Joshua Idehen y completan el cartel 'MaiteQuiero', 'VVV (trippin'you)', 'Corte!' y Ke Lepo y Felix Buff.

La primera jornada se desarrollará en la sala El Desierto Rojo y estará protagonizada por Pacífica y MaiteQuiero, mientras que las otras dos, este viernes y sábado, se desarrollarán en la sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA).

El 1 de octubre, se presenta el festival en la sala El Desierto Rojo con las actuaciones de 'Pacifica' teloneadas por 'MaiteQuiero'. Pacifica, dúo formado por las argentinas Inés Adam y Martina Nintzel, que se conocieron en internet en 2021 tienen como referencia a The Strokes.

En sus composiciones, cantadas en inglés, cuentan otras influencias, como Phoenix o Daft Punk. Han publicado cuatro álbumes y presentan un directo "enérgico y vibrante". Por su parte, 'MaiteQuiero' es el proyecto musical en solitario de Maite, una de las fundadoras de la banda de indie-rock Shego.

El cartel del escenario del LAVA, lo abre el día 2 de octubre Ke Lepo y Felix Buff, colaboración musical nacida en el País Vasco que fusiona electrónica y percusión en vivo. Junto a ellos estará también 'VVV [Trippin'you]', un trío español originario de Móstoles que, desde su formación en 2015, ha "revolucionado la escena underground nacional" que fusiona la "frialdad lírica y nihilista" del post-punk con la energía frenética de la cultura de club.

El 3 de octubre abre el cartel 'Corte!', el proyecto musical de pop "crudo, urgente y afilado" de Gonzalo Arbero, un músico madrileño que compone y graba sus canciones de forma casera y autoeditada.

Subirá al escenario Joshua Idehen, es poeta, músico, compositor y artista de spoken Word británico-nigeriano, nacido en Londres y afincado en Suecia. Su propuesta "destaca por una poderosa fusión de poesía recitada con ritmos que van desde el afrofuturismo, el jazz, el soul y la música electrónica de baile".

Idehen es ampliamente reconocido en la escena musical del Reino Unido por prestar su potente voz y sus textos a proyectos de jazz contemporáneo.

Su gira actual, que incluye Berlín, Praga, Varsovia, Lisboa y Oporto, únicamente hará parada en Valladolid.

Cierra el festival Taqbir, una "enigmática y rompedora" banda de hardcore punk originaria de Marruecos y su diáspora, reconocida por su "sonido crudo, su actitud feminista, anticapitalista y antirreligiosa, y por cantar en árabe marroquí (darija)".

Laika explica que "debido a la naturaleza provocativa y altamente política de sus letras en un entorno fuertemente patriarcal", los miembros del grupo mantienen su anonimato de forma estricta "para proteger su seguridad", y así ocultan sus rostros tanto en fotos como en el escenario.

El diseño de la imagen del cartel ha sido realizado por Cinta Arribas, una artista e ilustradora nacida en Valladolid, conocida por su estilo vital, expresivo y de carácter lúdico enfocado en las personas y sus historias.

El festival, por el que han pasado artistas como Judeline, C. Tangana, Nathy Peluso, Recycled J, Julieta Venegas o Jadu Heart, está organizado por el Colectivo Laika, una asociación cultural que, desde 2006 trata de mantener viva la escena cultural y musical de Valladolid planteando propuestas artísticas actuales e innovadoras.

Los abonos, a 28 euros, y entradas de día, a 15 en amnticipado y 18 en taquilla, para los días 2 y 3 están disponibles en la plataforma Ingresse. Y en los puntos de venta habituales como BARM, Bicoca Records, Dimmer y Nuberu.