Tordesillas (Valladolid) conmemora el 532 aniversario de su Tratado junto a autoridades de Portugal

Tordesillas conmemora el 532 aniversario de su Tratado junto a autoridades de Portugal - AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

VALLADOLID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tordesillas (Valladolid) ha celebrado este domingo el 532 aniversario de su Tratado, con la conmemoración de la rúbrica del acuerdo entre España y Portugal con distintos actos institucionales a los que han acudido autoridades de ambos países, unos eventos que se han sumado a la programación de actividades y eventos en torno a la efeméride desarrollados durante todo el fin de semana en la localidad.

Junto al alcalde, Miguel Ángel Oliveira, y a los concejales de la corporación municipal, de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, así como las autoridades provinciales, entre las que se ha encontrado el diputado provincial Javier González Vega, en representación de la Diputación de Valladolid, y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, el Día del Tratado de este 2026 ha contado con representación portuguesa.

Así, los tordesillanos han compartido esta festividad junto a una delegación institucional llegada de los municipios de Setúbal, que es un pueblo hermano con Tordesillas, con su alcaldesa, María das Dores Meira, y Alcaçovas, con su alcaldesa, María João Bonito de Carvalho.

Toda la comitiva ha realizado un recorrido de la mano de una de las guías de la Oficina de Turismo, quienes los ha acompañado en los actos de izado de bandera, el cambio oficial del número en el contador de las Casas del Tratado y la visita a la exposición de los Premios Manojo, con explicaciones de los detalles de este hito para, acto seguido, dar paso a los discursos de las autoridades.

En este sentido, Miguel Ángel Oliveira ha puesto de manifiesto la importancia de este legado histórico que hace varios siglos marcó "el inicio de una nueva etapa para el mundo conocido" y que hoy es "un símbolo de entendimiento, cooperación y construcción de fuertes relaciones entre distintas culturas y pueblos".

Asimismo, Oliveira ha reivindicado el valor de este documento y sus connotaciones en el presente como "una oportunidad de mirar al futuro", ya que puede servir como "herramienta para generar conocimiento, fortalecer relaciones internacionales, impulsar el turismo cultural y crear oportunidades para el desarrollo económico y social".

Por su parte, María das Dores Meira ha remarcado cómo el acontecimiento que tuvo lugar en 1494 "permanece en la memoria" de España y Portugal y, con el paso de los siglos, ha hecho que ambos países estrechen "aún más" los lazos que se fijaron en aquel acuerdo.

De la misma forma, María João Bonito de Carvalho ha recordado la relevancia de Alcaçovas como el lugar donde se firmó el Tratado de Alcaçovas, predecesor del de Tordesillas y que supuso "la paz entre Portugal y Castilla".

Finalmente, Jacinto Canales ha reiterado el "alcance universal" del Tratado de Tordesillas y ha subrayado la "unión histórica entre España y Portugal", además de cómo Tordesillas se convirtió, por un momento, en "el centro del mundo".

El subdelegado de Gobierno en Castilla y León ha apuntado que este acuerdo deja "una gran enseñanza" para el presente. "Incluso en momentos de rivalidad entre grandes potencias el diálogo puede y debe imponerse a la guerra. Castilla y Portugal tenían intereses enfrentados, sin embargo, decidieron sentarse, negociar y alcanzar un acuerdo, y ese es el espíritu que debemos reivindicar", ha aseverado.

Para clausurar el acto conmemorativo, los asistentes han disfrutado de la actuación musical del Grupo de Dulzaina La Besana, quienes los han deleitado con varias piezas musicales de la tradición castellana.

Las actividades enmarcadas en esta programación del aniversario del Tratado no acaban aún, ya que este domingo a las 20.30 horas, la plaza Mayor acogerá, de la mano de la Diputación de Valladolid, el desfile de moda 'Escenario Rural de Castilla y León', que permitirá disfrutar de trece creaciones de la diseñadora Rosana Largo, inspiradas en los activos patrimoniales de la provincia.