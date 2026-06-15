El torero Tomás Rufo y la ganadería de Victorino Martín, trofeos San Pedro Regalado de Valladolid 2025

Foto de los ganadores de los trofeos taurinos San Pedro Regalado de Valladolid junto a las autoridades municipales, en el acto de entrega de la edición de 2025. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha reconocido en sus premios Taurinos San Pedro Regalado 2025, entre otros, al matador Tomás Rufo y a la ganadería de Victorino Martín, en ambos casos por el desempeño en la corrida de toros celebrada en el coso vallisoletano el día 13 de septiembre del pasado año.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presidido este lunes la entrega de los Premios, acompañado por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal.

Dichos galardones reconocen en sus diferentes categorías a las figuras "más destacadas" en la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo 2025 celebrada en el mes de septiembre, enmarcada en la programación festiva en honor a la patrona de la ciudad.

En lo que respecta al palmarés, el Trofeo Taurino San Pedro Regalado 2025 recayó en el matador de toros Tomás Rufo, autor de la "mejor faena de la Feria", por "su extraordinaria labor, plena de arte, dominio y cadencia, ante el toro 'Porteño' de la ganadería de Victorino Martín, lidiado en tercer lugar el sábado 13 de septiembre", según ha destacado el jurado de los galardones

Por su parte, el Trofeo Taurino San Pedro Regalado 2025 al ganadero propietario del toro más destacado "por su trapío, bravura y nobleza" fue a parar a manos de Victorino Martín, precisamente por la mencionada res, con 473 kilogramos de peso, lidiada por Tomás Rufo.

En este sentido, Jesús Julio Carnero ha destacado en su intervención en el acto de entrega que tuvo la ocasión de seguir la corrida de ese 13 de septiembre con Victorino Martín García, actual titular del hierro ganadero, "su hija y su nieta".

En esa tarde, el regidor 'popular' ha considerado que vivió un "momento único" en el que aprendió "muchísimo" de la familia de ganaderos y de cómo se fijaban en el desempeño de los toros o cómo embestían, incluida la más joven de los tres. "Algo digno de verse y de poderse estudiar", ha enfatizado.

Así, como ha relatado el alcalde, un toro de Victorino Martín acabo reconocido como el más destacado de la feria en lo que "acabó siendo como la mejor faena", a cargo del talaverano Tomás Rufo.

En cuanto al Trofeo al "picador más destacado en la suerte de varas", resultó merecedor del mismo Juan Bernal, de la cuadrilla de Emilio de Justo, por su actuación en la tarde del día 12 de septiembre.

Además, Rafael González, de la de la cuadrilla de Marco Pérez, fue premiado con el premio al "subalterno más destacado en la ejecución de la suerte de banderillas y la labor con el capote de brega, por su completa actuación en los toros que le correspondieron durante la tarde del 12 de septiembre.

El Trofeo Taurino San Pedro Regalado lo instituyó el Ayuntamiento de Valladolid en 1952, por lo que de acuerdo con esa fecha es el segundo más antiguo de España, si bien se dejó de entregar entre 2015 y 2022, durante la etapa del equipo de Gobierno de PSOE y VTLP. El actual ejecutivo conformado por PP y Vox lo recuperó a partir de la edición de 2023.

Finalmente, Carnero ha reflexionado que la fiesta nacional es "una fiesta grande" que en su opinión "tiene que ver con la vida, aunque parezca muchas veces que no".