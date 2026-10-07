La Torre de los Anaya de Salamanca acoge una muestra con 70 pinturas de Miguel Elías dedicadas al Quijote

Presentación de la exposición 'El Quijote de Salamanca (Quijotes para una Dama)' en la Torre de los Anaya de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SALAMANCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Torre de los Anaya acoge una exposición con 74 obras del pintor Miguel Elías dedicadas al Quijote de Cervantes, algunas de las cuales se podrán ver por primera vez en público en esta muestra que, a su vez, rinde homenaje a Pilar Fernández Labrador, la Dama de la Cultura de Salamanca que protagoniza otras doce piezas expuestas.

Con el título de 'El Quijote de Salamanca (Quijotes para una Dama)', la exposición reúne 74 pinturas de Díaz, quien tiene una monumental serie de más de 200 piezas relacionadas con la figura universal de Cervantes.

Algunas de las pinturas que se muestran en esta exposición pertenecen a colecciones privadas por lo que es la primera vez que se exponen al público.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente en funciones de la Diputación, David Mingo; el coordinador del Encuentro de Poetas Iberoamericanos, Alfredo Pérez Alencart, y el artista Miguel Elías, han participado en la inauguración de la exposición.

La exhibición se enmarca en el XXIX Encuentro de Poetas Iberoamericanos que une la pintura con la palabra, un contexto en el que 56 poetas de Iberoamérica y Europa han sumado sus voces inspiradas en los lienzos de Elías.

El resultado de este hermanamiento entre arte y poesía es un libro-catálogo coordinado por Alfredo Pérez Alencart, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, la exposición está dedicada a Pilar Fernández Labrador, presente en la inauguración, reconocida como la Dama de la Cultura en Salamanca y para cuyo premio internacional de poesía Miguel Elías ha pintado doce obras que forman parte de esta exposición.

"Pilar Fernández Labrador se ha ganado el cariño de esta ciudad dedicando buena parte de su vida a que la cultura tuviera un lugar importante en la nuestra. Por eso la llamamos la Dama de la Cultura, porque la cultura en Salamanca sin Pilar no sería igual", ha recalcado García Carbayo.

La muestra se podrá visitar en la sala de exposiciones de la Torre de los Anaya hasta el próximo 2 de noviembre y la entrada es gratuita. El horario de visitas es de martes a domingo, de 11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas.