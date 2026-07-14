La torre del Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca contará con un mural 'One Health' que se finlizará este mes

Mural 'Torre One Health' en el Recinto Ferial de Salamanca. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Salamanca contará con el mural 'Torre One Health', una intervención artística que se ejecuta en la torre del Pabellón Central dentro del proyecto europeo CO-Habitat 2030.

La diputada de Proyectos Estratégicos de la Diputación de Salamanca, Pilar Sánchez, ha visitado este martes el avance de los trabajos y haha mantenido un encuentro con los artistas salmantinos Pablo S. Herrero y David de la Mano, responsables de una obra que reforzará la identidad visual de uno de los espacios más emblemáticos del Recinto Ferial.

El mural estará finalizado a lo largo de este mes de julio para que pueda ser contemplado por todos los visitantes de la Feria Salamaq 2026, que se celebra a principios de septiembre.

La obra forma parte del proyecto CO-Habitat 2030, que desarrolla la Diputación de Salamanca bajo el concepto 'One Health' (Una sola salud), una iniciativa que promueve la integración de la salud humana, animal y ambiental.

Entre sus objetivos se encuentra la alineación de las actuaciones con los principios de la Nueva Bauhaus Europea y con el Plan Especial de Infraestructura Verde y Biodiversidad, apostando por la sostenibilidad, la inclusión, la biodiversidad y la calidad arquitectónica.

TRANSFORMACIÓN

La intervención artística nace con el propósito de transformar la torre del Pabellón Central, recientemente renovada durante las obras de mejora del Recinto Ferial, en un nuevo elemento de referencia.

Además de realzar su imagen, el mural contribuirá a crear una atmósfera inspirada en la naturaleza, integrando arte, paisaje y arquitectura en un mismo espacio, tal y como ha subrayado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actuación se enmarca en el proceso de transformación integral que la Diputación de Salamanca está llevando a cabo en el Recinto Ferial. Las obras de modernización, que ya han alcanzado el 70 por ciento de ejecución, suponen una inversión cercana a los cinco millones de euros.

El proyecto combina la renovación de las instalaciones con la incorporación de soluciones tecnológicas de última generación, siempre bajo la filosofía 'One Health', orientada al bienestar animal, la salud de las personas y la sostenibilidad ambiental.

Para la ejecución del mural, la Diputación ha confiado en los artistas salmantinos Pablo S. Herrero y David de la Mano, referentes del muralismo contemporáneo, cuya obra se caracteriza por su estrecha vinculación con la naturaleza y la relación entre las personas y el entorno. Su lenguaje artístico conecta plenamente con los valores que promueve el proyecto CO-habitat 2030, haciendo de 'Torre One Health' una intervención que trasciende el plano estético para convertirse en un símbolo de la transformación que vive el Recinto Ferial.