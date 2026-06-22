La torre de Santa María de Fuentes de Nava (Palencia) se suma a Campos del Renacimiento como mirador de Tierra de Campos

PALENCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La torre de la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava (Palencia) se incorpora como nuevo elemento visitable al museo territorial Campos del Renacimiento, un museo revolucionario e innovador con cinco sedes repartidas en cuatro municipios palentinos.

La torre se integra en el conjunto para convertirse en un mirador de Tierra de Campos y durante la inauguración, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha recordado que este Museo supone "la mayor concentración de renacimiento de España" y que representa la esencia de la Tierra de Campos, uniendo "patrimonio, territorio e identidad cultural".

Por su parte, el director del museo, José María Vicente Pradas, ha repasado las intervenciones que se han llevado a cabo y han permitido descubrir el interior de la torre y elementos como su escalera de piedra original y hacerla visitable para el público.

Así, se han mejorado los accesos y las condiciones de seguridad y se han añadido elementos informativos y explicativos sobre el edificio y su entorno.

Por su parte, el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, en su intervención, ha destacado el trabajo coordinado entre las administraciones implicadas Diputación de Palencia, Obispado, Fundación Edades del Hombre y los ayuntamientos. Una coordinación que permite "seguir creciendo" al proyecto Campos del Renacimiento.

Finalmente, la presidenta de la Diputación ha coincidido en la importancia de que el museo "sea un proyecto vivo" que pueda seguir creciendo y adaptándose a las necesidades y demandas de los visitantes y de los vecinos.

El museo Campos del Renacimiento ha cumplido cinco años estos días y la apertura al público de la torre de la iglesia de Fuentes se enmarca en esa conmemoración.

En sus sedes de Becerril, Cisneros, Paredes y Fuentes de Nava se puede contemplar de más de 300 obras de arte religioso, la mayor parte de ellas correspondientes al periodo renacentista.

Desde su puesta en marcha, Campos del Renacimiento ha recibido cerca de 63.000 visitantes, la mitad de ellos procedentes de Castilla y León y el resto de otras comunidades y de otros países, como Portugal, Francia y Argentina. "Es un turismo de calidad", ha destacado la presidenta