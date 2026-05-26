Torrelobatón celebra el fin de semana la II Recreación Histórica del Padre Hoyos con talleres, música y feria artesana

Cartel de la segunda recreación del Padre Hoyos que se celebra en Torrelobatón. - ASOCIACIÓN PADRE HOYOS

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Torrelobatón acoge este fin de semana la segunda edición de la recreación histórica 'Una aventura del Padre Hoyos', una iniciativa cultural y formativa que pretende acercar al público la figura de Bernardo Hoyos, considerado uno de los grandes impulsores de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, movimiento espiritual de enorme trascendencia internacional.

Bernardo de Hoyos, nacido en Torrelobatón, dejó una profunda huella en la cultura religiosa del siglo XVIII. Jesuita, comunicador brillante y gran divulgador, logró extender en apenas dos años la devoción al Sagrado Corazón de Jesús con "métodos innovadores" para la época como la impresión de libros y estampas, redes de contactos influyentes y una extraordinaria capacidad de comunicación.

La recreación histórica organizada por la Asociación Padre Hoyos quiere poner en valor esta dimensión humana y cultural del Padre Hoyos a través de un fin de semana con mediante actividades participativas y divulgativas.

Así, el sábado, tras la misa se ha programado una exposición de indumentaria popular y por la tarde se celebrará un taller sobre indumentaria, moda y tradición de Valladolid en los siglos XVIII y XIX.

El domingo, se celebrará desde por la mañana una Feria de Artesania con la participación de artesanos de joyería, libros, instrumentos, música tradicional, telas e indumentaria. A las 13.30 horas tendrá lugar un festival de bailes y seguidamente una comida popular con sorteo de premios.

Ya por la tarde, se celebrará un taller intergeneracional para construir instrumentos tradicionales, y la jornada concluirá con un gran baile popular de dulzaina y tamboril en la plaza Mayor.