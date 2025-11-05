Torres alaba el trabajo de Transportes tras la supresión de paradas en Sanabria: "No se dejará a nadie atrás"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), en Zamora. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Coordinación Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles, al ser preguntado sobre la eliminación de paradas de los trenes de alta velocidad en la comarca zamorana de Sanabria que "no se va a dejar a nadie atrás" y ha considerado que el trabajo del Ministerio de Transportes es "absolutamente riguroso".

Así lo ha asegurado Torres en declaraciones a los medios de comunicación en Zamora, donde ha presidido la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE).

Ante las preguntas de los periodistas, Torres ha contestado también a una cuestión sobre la supresión de paradas del AVE en Sanabria y acerca de cómo esa eliminación de frecuencias matinales casa con la integración territorial. "No se va a dejar a nadie atrás. El trabajo del Ministerio de Transportes es absolutamente riguroso y tenemos un sistema ferroviario puntero a nivel internacional", ha opinado el ministro.