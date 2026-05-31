Un total de 11.386 alumnos se enfrentará desde este martes a la PAU en CyL, un 2,1 por ciento más que el pasado año

Examen de la pasada edición en el distrito de Salamanca. - USAL

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11.386 alumnos, según los datos ofrecidos por las cuatro universidades públicas, se enfrentarán los días 2, 3 y 4, a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Castilla y León, lo que supone un 2,1 por ciento más que el pasado año donde se inscribieron, según esos mismos datos, 11.156.

El distrito de la Universidad de Valladolid (UVA) vuelve a ser el que más inscritos presenta, con un total de 4.692 inscritos, seguida de la Universidad de Salamanca (USAL), con 2.840; de la Universidad de León (ULE), donde se han registrado 2.049 alumnos y la Universidad de Burgos, con 1.805.

Los alumnos se examinarán durante esta primera jornada, que arrancará a las 9.00 horas, de Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía y, ya por la tarde, desde las 16.00 hasta las 20.00 horas, de las asignaturas específicas de cada Bachillerato como Química, Geografía o Diseño.

La segunda jornada, el miércoles 3 de junio, será el turno, en los mismos horarios que el día anterior, para inglés y, seguidamente, Historia de España. La tarde estará dedicada también a las asignaturas específicas como Biología, Física, Historia del Arte o Tecnología e Ingeniería II.

La convocatoria ordinaria concluirá el miércoles 4 de junio con los exámenes de Matemáticas, Latín II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, reservándose la última franja horaria para resolver posibles incompatibilidades entre materias. Por su parte, la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Las calificaciones estarán disponibles a partir del miércoles 10 de junio a las 10.00 horas y las revisiones se podrán realizar a partir del día 22 de junio a las 15.00 horas. La convocatoria extraordinaria se realizará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

INSCRIPCIONES

En concreto, en el distrito de la UVA, la mayoría de las inscripciones se han realizado en el campus de Valladolid, con 2.821 matriculados; le siguen Segovia, con 743; Palencia, con 636, y Soria, con 492.

En Salamanca, del total de estudiantes matriculados, 2.800 realizarán la fase general y 183 se presentarán únicamente a la fase de mejora, detalla la institución académica a través de un comunicado.

La distribución por provincias es la siguiente: Ávila, 676 estudiantes matriculados, de los cuales 650 realizarán la fase general; Salamanca, 1.671 estudiantes matriculados, de los cuales 1.546 realizarán la fase general; y Zamora, 636 estudiantes matriculados, de los cuales 604 realizarán la fase general.

Como principal novedad de esta edición, la Universidad de Salamanca refuerza su apuesta por la "accesibilidad y la igualdad de oportunidades" mediante la puesta en marcha, por primera vez, de una sede específica en el edificio de la Facultad de Economía y Empresa (FES) destinada a la adecuada atención del estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y discapacidad.

"Esta medida ha sido posible gracias a la coordinación entre la organización de las pruebas y el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, permitiendo atender en condiciones adecuadas a más de 180 estudiantes que requieren algún tipo de adaptación durante la realización de los exámenes", añade la institución académica.

La Universidad de León ha contabilizado un total de 2.049 alumnos para esta prueba, de los que 1.576 realizarán los exámenes en el Campus de Vegazana y 473 en el de Ponferrada.

Del total de alumnos inscritos, 1.834 se presentarán a la Fase General de la PAU -1.409 en León y 425 en Ponferrada-, de carácter obligatorio para el alumnado de Bachillerato que desee acceder a estudios universitarios oficiales de grado.

Por su parte, 1.783 -1.362 en León y 421 en Ponferrada- concurrirán a la Fase Específica, de carácter voluntario, destinada a mejorar la calificación de acceso o para estudiantes procedentes de Formación Profesional que quieran optar a titulaciones universitarias, explica la institución académica a través de un comunicado.

En Burgos, los exámenes se celebrarán en la Escuela Politécnica Superior, campus Milanera, y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UBU, que acogerán a 1.397 alumnos.

Fuera de la capital, la sede de Aranda de Duero, el I.E.S. Cardenal Sandoval y Rojas, será la que reúna a más estudiantes, 208, mientras que en Miranda de Ebro están llamados a realizar la prueba en el I.E.S. Fray Pedro de Urbina 143 y 57 en el I.E.S. Castella Vetula de Medina de Pomar.

COMPETENCIAS Y MEDIDAS SEGURIDAD

Las cuatro universidades públicas han mantenido reuniones conjuntas para velar "por la equidad y la igualdad de oportunidades" entre los alumnos que realicen la PAU, en alusión a las medidas que se han puesto en distritos universitarios ante la proliferación de 'pinganillos' en estos exámenes.

En este sentido, desde las instituciones han advertido de que están "preparados" para garantizar ese trato justo y hacer frente a este tipo de situaciones a las que, han asegurado, "se han adaptado con instrumental y personal de seguridad".

En cuanto al modelo de examen, se mantienen las características del curso pasado, "menos optatividad y carácter más competencial" después de que este año hayan descartado adaptarse a las recomendaciones de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) al entender que era mejor dejar "descansar a alumno y profesorado" sometidos ya "a muchos cambios" en la prueba del pasado año.