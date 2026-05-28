Un total de 11.529 estudiantes se enfrentará este año a la PAU de junio en CyL, un 3,3% más que en 2025

Archivo - Un sobre con los exámenes de Lengua Castellana y Literatura - Photogenic/Lourdes Azaña - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11.529 estudiantes se presentará a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a partir del próximo día 2 de junio en las cuatro universidades públicas de Castilla y León, lo que supone un 3,3 por ciento más que en 2025, cuando fueron 11.161 los inscritos.

Así lo ha trasladado el consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha señalado que el Ejecutivo autonómico "no tiene constancia" de que las universidades públicas de la Comunidad hayan "dado pasos" para solicitar inhibidores y evitar que los alumnos no puedan cometer infracciones con la Inteligencia Artificial.

"Tomar esta decisión corresponde al ámbito de las universidades", ha subrayado, para después asegurar que en Castilla y León "no ha habido problemas en este sentido en ediciones anteriores".

Precisamente, el consejero ha destacado que la PAU es un ejercicio de logística "muy importante", porque son más de 11.500 alumnos que han desarrollado un año académico "intenso, de muchísimo trabajo y desde el punto de vista logístico es un esfuerzo gigantesco".

Finalmente, ha explicado que está todo previsto para que se pueda realizar la prueba con total normalidad y ha aprovechado para desear a los alumnos y a sus familiares la "mejor de las fortunas" para que puedan obtener unos "excelentes resultados" y optar por la carrera que desean.