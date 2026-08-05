Un total de 120 niños participa en el XXIX campamento Bosque de los Sueños de Aspaym en Cubillos del Sil (León) - ASPAYM CYL

CUBILLOS DEL SIL (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 120 niños participa en la XXIX edición del Campamento Bosque de los Sueños de Aspaym, que se desarrolla en Cubillos del Sil (León) hasta el 14 de agosto con actividades como la observación del eclipse total de sol del 12 de agosto y un cluedo por el municipio.

Esta cita, "un referente del ocio inclusivo", reúne a niños, niñas y adolescentes de entre seis y 17 años, con y sin discapacidad, que comparten doce días de convivencia "sin barreras", según ha informado Aspaym en un comunicado recogido por Europa Press.

El campamento se desarrolla en El Bosque de los Sueños, complejo turístico accesible gestionado por Aspaym Castilla y León y concebido para demostrar que el ocio inclusivo "enriquece a todos los que participan".

Durante estos días, además de acoger las distintas actividades, este espacio se convierte en un "importante recurso de conciliación y respiro para muchas familias", que encuentran la "tranquilidad" de saber que sus hijos están atendidos por un equipo de profesionales en un entorno "seguro, accesible e inclusivo".

En esta edición participan 57 menores en régimen de pernocta, de los que 33 tienen discapacidad, y más de 60 en modalidad de campamento de día, según ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Para garantizar una atención personalizada, el campamento cuenta con 38 monitores y voluntarios, dos coordinadores y un equipo sanitario formado por un enfermero y un auxiliar de enfermería.

Durante el campamento, los participantes alternan talleres creativos, juegos cooperativos, actividades deportivas, piscina, excursiones, karting adaptado, juegos de agua, rutas por la naturaleza, cine de verano y veladas nocturnas. Todas las propuestas están adaptadas para que cada niño pueda participar en igualdad de condiciones.

Entre las principales novedades de esta edición destaca un Cluedo tematizado por las calles de Cubillos del Sil, donde los participantes deberán resolver un misterio a partir de pistas, entrevistas a personajes e investigación de escenarios mientras colaboran en equipo para descubrir al culpable de una historia ficticia adaptada a su edad.

Además, uno de los momentos más especiales llegará el 12 de agosto, cuando el campamento se detendrá para contemplar el eclipse total de sol, un acontecimiento astronómico excepcional que podrá observarse desde la provincia de León, situada dentro de la franja de totalidad, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Durante la inauguración institucional, el delegado de Aspaym Castilla y León, Víctor Núñez, ha resaltado la relevancia que ha tenido para él este campamento, al igual que para los miles de participantes que han asistido a lo largo de las XXIX ediciones.

"Con cinco años estuve en la primera edición y desde entonces no he faltado ni una, primero como participante, después como voluntario y más tarde como coordinador y trabajador de Aspaym CyL", ha indicado, para hacer hincapié en los valores que transmite este campamento, que le han ayudado a crecer tanto personal como profesionalmente.

"Es un espacio en el que se potencia la autonomía de todos y cada uno de los participantes y se enseña a disfrutar y a convivir en igualdad de condiciones", ha agregado, al tiempo que ha destacado que el verdadero valor es haber conseguido crear "un entorno seguro en el que no se trata a nadie diferente, independientemente de que tenga discapacidad o no".

El Campamento está impulsado por Federación Nacional Aspaym con Aspaym CyL y Aspaym CyL Juventud y cuenta con el apoyo de Fundación ACS, Fundación ONCE y el Consejo de la Juventud de Castilla y León.