Un total de 138 establecimientos de Palencia participan en la campaña de promoción del comercio de proximidad

La presidenta de la Diputación en un establecimiento participante en la campaña. - DIP PALENCIA

PALENCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia, la Junta y la Cámara de Comercio impulsan el apoyo al comercio de proximidad de la provincia con la campaña 'Ser fiel a tu comercio local tiene premio' que sorteará más de 1.000 lotes de 'Alimentos de Palencia' valorados en más de 60 euros entre el 10 y el 29 de agosto.

Esta campaña sorteará más de 1.000 lotes de Alimentos de Palencia valorados en más de 60 euros entre el 10 y el 29 de agosto y se han inscrito 138 comercios, de los cuales, 132 pertenecen a 34 localidades del entorno rural.

También se ha percibido en subvenciones más de 340.000 euros que se han destinado principalmente a adquisiciones de bienes y servicios a empresas palentinas.

Desde su lanzamiento, el objetivo de la campaña ha sido la promoción y el fomento del consumo en los comercios minoristas de proximidad palentinos, especialmente los situados en el medio rural además de promocionar 'Alimentos de Palencia' y fomentar el reconocimiento y el consumo de productos locales.

Además, para la elaboración de los más de 1.000 lotes, se han realizado adquisiciones directas a 39 productores pertenecientes a la marca de calidad 'Alimentos de Palencia'.

El funcionamiento de la campaña será similar al de años pasados y por cada compra superior a 10 euros, los comercios palentinos entregarán un rasca y gana al cliente, que será rascado en ese mismo momento.

Si resulta premiado, se realizará la entrega de uno de los lotes de alimentos de los que dispondrá el comercio. También habrá un sorteo adicional de 30 lotes en las Redes Sociales de la Cámara de Comercio y la Diputación de Palencia (Facebook e Instagram) que comenzará el lunes 10 de agosto de 2026 y finalizará el viernes 21 de agosto.

En cuanto a los comercios participantes, en esta campaña participan los comercios minoristas de alimentación situados en localidades de menos de 10.000 habitantes y los comercios incluidos en la marca de calidad 'Alimentos de Palencia''. Este año se han inscrito 138 comercios, de los cuales, 132 pertenecen a 34 localidades del entorno rural. Esta cifra ha supuesto un incremento de 5 comercios con respecto al año pasado, cuando participaron 133 comercios. Al igual que en pasadas ediciones, todos los comercios participantes estarán identificados con carteles de la campaña y la participación para comercios y clientes será gratuita.