Un total de 14 abulenses participa en el proyecto 'Salvia rural' que reduce soledad no deseada en el entorno rural

ÁVILA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 personas mayores, diez mujeres y cuatro hombres, de entre 67 y 86 años, participa en el proyecto 'Salvia rural' de Fundación Santa María la Real que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años que viven en municipios rurales de menos de 30.000 habitantes, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

Estas 14 personas han comenzado en los equipos de acompañamiento de El Hoyo de Pinares y Madrigal de las Altas Torres, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y el envejecimiento activo, así como prevenir situaciones de aislamiento o soledad no deseada.

'Salvia Rural' está impulsado por Fundación Santa María la Real y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y Fundación Mapfre, en el marco del Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003), así como con la colaboración de Fundación Ávila, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares.