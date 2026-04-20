Un total de 16 parejas de toda España tendrán 'Cecina de León' en su boda tras ganar el concurso del Consejo Regulador

Archivo - Imagen de uno de los enlaces matrimoniales que ha contado con la 'Cecina de Leon' en la convocatoria del concurso del pasado año. - CONSEJO REGULADOR DE LA IGP 'CECINA DE LEÓN'

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 parejas de novios de ocho comunidades autónomas ha ganado el concurso gastronómico organizado por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Cecina de León' y disfrutarán del producto certificado en su boda.

De esta manera, más de 3.000 invitados de toda España degustarán más de 150 kilos de producto bajo el marchamo de calidad de 'Cecina de León' en los enlaces que se celebrarán en Valencia, León, Asturias, Aragón, Andalucía, Madrid, País Vasco y Galicia, que contarán con una pieza de 'Cecina de León' y del servicio profesional de corte en vivo.

A la convocatoria se han presentado cerca de 80 solicitudes procedentes de toda España y en el sorteo realizado ante notario por la IGP han resultado agraciadas ocho parejas que se casarán durante los próximos meses de mayo y junio y otras ocho que lo harán en septiembre y octubre, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consejo Regulador de la IGP 'Cecina de León'.

Las bases del concurso han estado disponibles en la sección de noticias de la web del Consejo Regulador. Para participar en el sorteo los novios debían remitir al Consejo Regulador una foto de ambos en el lugar del banquete. Posteriormente, los ganadores deberán enviar una fotografía suya durante la degustación de 'Cecina de León' el día de su boda.

La 'Cecina de León' se extrae de los cuartos traseros del ganado vacuno mayor (tapa, contra, babilla y cadera) y, además de ser la 'reina' de la gastronomía en la provincia de León, es uno de los productos más valorados en la Comunidad y más exportados tanto en el territorio nacional como al extranjero.

El Consejo Regulador de la IGP 'Cecina de León' se encarga de certificar las piezas elaboradas, realizar catas de producto y favorecer su conocimiento entre el consumidor final.