Un total de 17 partidos y confluencias presenta listas al Congreso en CyL

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VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones políticas han presentado en Castilla y León un total de 17 candidaturas distintas para ocupar escaños en el Congreso de los Diputados de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, mientras que las listas para el Senado se han reducido a 13 opciones autonómicas tras la alianza alcanzada entre el PSOE y el Frente Amplio en 'Senado de Progreso', unida a la decisión de varios partidos de no optar a la Cámara Alta.

Según se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Estado (BOE), en el Congreso de los Diputados, las candidaturas presentadas por las distintas formaciones políticas en las nueve provincias de la Comunidad suman 17 siglas diferentes. Entre las organizaciones que se han registrado en las circunscripciones castellano y leonesas para la Cámara Baja figuran PSOE, PP, Vox, Se Acabó la Fiesta (SALF) y Podemos.

Asimismo, han acudido al proceso de presentación de listas formaciones como el Frente Obrero (FO), Por Un Mundo Más Justo (MUNDO+JUSTO), Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

La oferta electoral al Congreso se ha completado con candidaturas locales, regionalistas y de ámbito específico como el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), Escaños en Blanco, Proyecto Alantre (P ALANTRE), Partido Regionalista del País Leones (PREPAL) y el Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (PDSJE).

Respecto al Senado, la concurrencia de fuerzas se ha comprimido hasta quedar en 13 opciones políticas en la comunidad. Este descenso en la cifra de candidaturas responde principalmente a la constitución de la coalición Senado de Progreso -que ha agrupado las candidaturas afines del PSOE, Frente Amplio e Izquierda Unida- así como a la resolución de varias formaciones de no presentar listas a la Cámara Alta en la Comunidad.

En la provincia de Ávila, las fuerzas políticas que han formalizado listas al Congreso incluyen al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Vox, Se Acabó la Fiesta (SALF), Podemos, Frente Obrero (FO), Por Un Mundo Más Justo (MUNDO+JUSTO), Frente Amplio (FA), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) y Escaños en Blanco.

En Burgos, la oferta electoral a la Cámara Baja abarca candidaturas presentadas por el PSOE, PP, Vox, SALF, Podemos, FO, MUNDO+JUSTO, Frente Amplio, PCTE, PACMA, Escaños en Blanco y el Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (PDSJE).

En León, las candidaturas al Congreso registradas por las distintas formaciones comprenden al PSOE, PP, Vox, SALF, Podemos, FO, MUNDO+JUSTO, Frente Amplio, PCTE, PACMA, Escaños en Blanco, Proyecto Alantre (P ALANTRE) y el Partido Regionalista del País Leones (PREPAL).En la provincia de Palencia, la relación de listas al Congreso suma las opciones de PSOE, PP, Vox, SALF, Podemos, FO, MUNDO+JUSTO, Frente Amplio, PCTE, PACMA y Escaños en Blanco.

En Salamanca, han acudido al registro de candidaturas para el Congreso el PSOE, PP, Vox, SALF, Podemos, FO, MUNDO+JUSTO, Frente Amplio, PCTE, PACMA, Escaños en Blanco y PREPAL. En la circunscripción de Segovia, se han formalizado las listas al Congreso de los Diputados correspondientes a PSOE, PP, Vox, SALF, Podemos, FO, MUNDO+JUSTO, Frente Amplio, PCTE, PACMA y Escaños en Blanco.

Asimismo, en la provincia de Soria, han inscrito sus candidaturas para la Cámara Baja el PSOE, PP, Vox, SALF, Podemos, FO, MUNDO+JUSTO, Frente Amplio, PCTE, PACMA y Escaños en Blanco.

En Valladolid, la concurrencia de partidos para el Congreso abarca al PSOE, PP, Vox, SALF, Podemos, FO, MUNDO+JUSTO, Frente Amplio, PCTE, PACMA y Escaños en Blanco y, por último, en la provincia de Zamora, las opciones registradas al Congreso de los Diputados integran al PSOE, PP, Vox, SALF, Podemos, FO, MUNDO+JUSTO, Frente Amplio, PCTE, PACMA, Escaños en Blanco y PREPAL.