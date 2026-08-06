Eclipse en Valladolid: la provincia cuenta con puntos de observación organizada en 19 localidades

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 municipios de la provincia de Valladolid contarán con puntos de observación organizada del eclipse solar total del 12 de agosto, enclaves que contemplan capacidad para albergar a cerca de 100.000 observadores.

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid ha informado este jueves, 6 de agosto, de la lista definitiva de los municipios con estos puntos de observación validados por la Secretaría de Estado y Seguridad del Ministerio del Interior, tras presentar su solicitud, y en los que se organizará la movilidad, seguridad y protección civil.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

Las localidades que han completado el proceso son Alcazarén, Arroyo de la Encomienda, Cabezón de Pisuerga, Cigales, La Cistérniga, Íscar, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Montealegre de Campos, Rueda, Tiedra, Trigueros del Valle, Tudela de Duero, Urones de Castroponce, Urueña, Valladolid, Villalar de los Comuneros, Villalón de Campos y Villanubla.

Valladolid, Villalar de los Comuneros, Medina del Campo, Arroyo de la Encomienda y Medina de Rioseco son las que ofrecen puntos de observación con mayor capacidad, igual o superior a 10.000 personas. Mientras los municipios que ofrecen espacio para o por debajo de mil personas serían Trigueros del Valle, Tudela de Duero, Montealegre de Campos, Urones de Castroponce, Urueña, Alcazarén y Villalón de Campos.

La suma de todos esos puntos en la provincia arroja una capacidad para albergar en torno a 100.000 observadores, a los que hay que sumar los que acudan al punto elegido en la ciudad de Valladolid, en la Avenida del Mundial 82, del que no es posible precisar aforo al ser un gran espacio abierto, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez validados estos puntos y las fichas informativas de cada uno, la Secretaría de Estado las ha compartido con el Ministerio de Transportes, la DGT y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, lo han hecho con la Administración autonómica y provincial o con las organizaciones de observación astronómica de cada provincia.

DISPOSITIVO

Completado este paso, la Subdelegación del Gobierno y los Ayuntamiento han abordado las medidas, en las que se tiene en cuenta que el fenómeno astronómico coincide con fiestas en la mayor parte de las localidades de la provincia y con temporada de riesgo de incendios.

En concreto, la Guardia Civil desplegará en la tarde del 12 de agosto en la provincia de Valladolid un dispositivo que implica a las unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, SEPRONA y USECIC. Asimismo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en los principales itinerarios hacia las zonas de observación para canalizar los desplazamientos, evitar estacionamientos peligrosos en arcenes y accesos, ordenar el tráfico cuando sea necesario y facilitar el paso de los servicios de emergencia.

La Policía Nacional ha establecido también un dispositivo especial diseñado para garantizar la seguridad ciudadana y responder a cualquier incidencia en Valladolid y en Medina del Campo el próximo miércoles durante el eclipse solar.

Además, la Dirección General de Tráfico considera el eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (Evaat) y ha diseñado un plan específico para garantizar la seguridad vial con medidas preventivas, vigilancia sobre el terreno e información permanente a los usuarios.

El plan contempla la monitorización continua de la circulación desde los Centros de Gestión de Tráfico, con apoyo de la Unidad de Medios Aéreos. En este contexto, pueden establecerse medidas puntuales de regulación de la circulación, limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo. Los paneles de mensaje variable informarán en todo momento de las incidencias, restricciones y recomendaciones para los conductores.

COMISIONES CON LOCALIDADES

En este contexto, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha presidido este jueves junto con los alcaldes de Tiedra, Rueda y Montealegre de Campos, tres comisiones locales de seguridad, orientadas a determinar el dispositivo necesario para la observación del eclipse solar total.

Son tres de las reuniones que ha mantenido el subdelegado en estos días próximos al evento, como ya hiciera el pasado 21 de julio en Urueña, este miércoles 5 de agosto en Íscar y hará este viernes, 7 de agosto en Medina de Rioseco y Medina del Campo.

Canales ha recordado que "la posibilidad de contemplar este eclipse es única y Valladolid es una provincia privilegiada para ello", por lo que ha animado a aprovechar esta ocasión "con la organización e información previa necesaria".

En este sentido, ha pedido mantener precauciones y usar las gafas homologadas para proteger la vista, así como tener prudencia en los traslados porque, aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la DGT, y las Administraciones Públicas "llevan meses trabajando para que todo sea fácil y perfecto, esa actitud responsable de cada uno es fundamental también para evitar incidentes de seguridad ciudadana".