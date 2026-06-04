Un total de 21 artesanos participa este fin de semana en la Feria de Cerámica de la Feria Chica de Palencia

Inauguración de la XXXIX Feria de Cerámica en la Feria Chica de Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 talleres artesanos participa este fin de semana en la trigésimo novena edición de la Muestra de Cerámica Ciudad de Palencia, un evento organizado por la Asociación de Ceramistas Palentinos (CEPA) en colaboración con el Ayuntamiento que se convierte hasta el próximo domingo, 7 de junio, en uno de los principales reclamos de la Feria Chica.

Los 21 expositores instalados a lo largo de la calle Mayor proceden de diferentes provincias de Castilla y León y cuatro invitados procedentes de Alicante, Asturias, Logroño y Portugal en una edición que se completa con demostraciones en directo del trabajo de alfarero y la entrega del XII Premio de Cerámica Manuel Ceinos.

Los artesanos Luciano Ceinos, Victoria París y Rocío Aguado son los tres ceramistas palentinos encargados de las muestras. Victoria París ha subrayado que la feria es el evento más importante para la profesión en Palencia porque les nos permite salir de sus talleres y dar a conocer su trabajo, ha señalado durante la inauguración.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado que esta muestra es ya una "cita imprescindible" de la Feria Chica. "Sirve de escaparate y da la posibilidad a ceramistas y alfareros de poder comercializar su obra y fomentar el intercambio cultural con el colectivo y con el público mismo", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ha incrementado en 3.000 euros la subvención destinada a esta actividad, has alcanzar los 15.000 euros.