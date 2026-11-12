Un total de 27 establecimientos participará en la XVIII Semana de la Tapa Micológica de Soria desde este viernes

De izda a dcha, Alfonso Romero, Blanca García, Elia Jiménez y Beatriz Martínez presentan las jornadas de la tapa micológica de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 establecimientos de Soria capital, abejar, El Burgo de Osma, Tardajos de Duero y Matalebreras participará en la XVIII Semana de la Tapa Micológica desde este viernes, 13 de noviembre, hasta el día 22.

La presidenta de Asohtur, Beatriz Martínez; la diputada de Turismo, Elia Jiménez; la directora de la Fundación Caja Rural de Soria, Blanca García; y el chef del restaurante Trashumante, Alfonso Romero, han presentado este jueves la cita.

El precio, sin bebida, será de tres euros y se confía en vender las 25.000 tapas de la pasada edición, más de un millón en estas 18 ediciones.

En este contexto, Martínez se ha referido a este "recurso otoñal por excelencia" donde los hosteleros sacan a relucir toda su creatividad a partir de la mezcla de innovación, tradición y el sabor de los productos sorianos.

Tapas que proponen esta fusión con productos locales como la mantequilla, la miel, el queso de Tierras Altas, la caza o el Torrezno de Soria, y entre las que también se encuentran opciones para personas con alergias y trece tapas aptas para celiacos.

por su parte, la presidenta de Asohtur ha recordado que el evento también se trata de un concurso, con premios de hasta 1.000 euros, distribuidos entre la mejor tapa micológica provincial, la mejor tapa provincial, la mejor tapa mediterránea y la calidad en el servicio.

Asimismo, Martínez, quien ha instado a participar al público con sus votos para optar al sorteo de bonos de viaje o vales, ha incidido en que el objetivo es dinamizar la hostelería y atraer el turismo, por lo que se harán campañas promocionales en Madrid, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón o Castilla y León.

Además, las jornadas cuentan con actividades paralelas como las Sendas Seteras, los sábados 14 y 21 de noviembre, con plazas limitadas previa inscripción en la oficina de turismo del Ayuntamiento de Soria.

MONTES SORIANOS

Por otro lado, el anfitrión de la presentación y ganador de la pasada edición, Alfonso Romero, ha recordado los casi 20 años de éxito al estar "todos de acuerdo" en lo que ha señalado que es un "éxito de toda la provincia".

Así, ha animado a la hostelería a participar ya que el objetivo es que el público disfrute de la gastronomía, una oferta en la que se podrá degustar la propuesta de este chef, 'Escabeche de nuestros monte', un tapa con producto local como la carne de caza de ciervo, con seta fresca shiitake y un escabeche "muy fino con toques florales".