Un total de 30.000 ejemplares del itinerario oficial de la Semana Santa anuncia el paso de las procesiones por Zamora

Autoridades y representantes de las asociaciones colaboradoras con la edición del itinerario oficial de la Semana Santa de Zamora, durante su presentación. . - EUROPA PRESS

ZAMORA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30.000 ejemplares del itinerario oficial de la Semana Santa anunciará el paso de las procesiones por Zamora durante este año. El libreto, en formato de bolsillo como es tradicional, se repartirá a partir del miércoles en los puntos de entrega habituales (en oficinas de Turismo de la ciudad) gracias a la participación de la Fundación Caja Rural de Zamora, que costea la impresión.

"Estamos convencidos", ha asegurado Narciso Prieto, director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, de que "de tantos años el itinerario oficial forma ya parte de la escenografía de la Semana Santa".

En la presentación han estado también presentes los representantes del resto de instituciones y asociaciones colaboradoras, como el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, Zamora 10 y Azehos, que han defendido por un lado la importancia que para Zamora tiene la Semana Santa y, por otro, la oportunidad económica que cada primavera se abre para los negocios locales con la celebración de la Pasión. *

"A día de hoy el grado de reservas para esta Semana Santa es del 100% en la ciudad y del 95% en los pueblos. Esperemos que el tiempo sea bueno y no haya cancelaciones de última hora", ha asegurado Ángel Vicente, presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de la Hostelería, Azehos.