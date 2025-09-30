Un total de 33 productores participa este fin de semana en la Muestra Gastronómica 'Naturpal'

PALENCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 empresas y productores palentinos participarán este fin de semana en la Muestra Gastronómica 'Naturpal', que va a celebrarse en el Parque del Salón de la capital con la presentación de una nueva Marca Gastronómica de la Asociación de Cocineros de Palencia 'La cocina de la Bella Desconocida' como novedad.

El concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, ha detallado que el colectivo promocionará platos populares de la gastronomía local como son la menestra palentina, las patatas a la importancia y la leche frita, todo ello en un acto organizado tras la inauguración de la feria.

Asimismo, ha subrayado que la gastronomía siempre ha formado parte de la oferta turística de la ciudad, aunque en los últimos años ha cobrado una "relevancia destacada". "En la actualidad, ambas aparecen también ligadas a otros fenómenos de una índole más lúdica, emocional, económica y social, donde no solo se busca degustar los platos tradicionales locales, también se desea conocer los centros productores y transformadores para tener una experiencia culinaria global", ha detallado.

Además, el edil ha insistido en que 'Naturpal' se convierte en el "escaparate perfecto" para que vecinos y visitantes no solo degusten esos productos, si no también puedan comprarlos y conocer a sus productores".

La inauguración oficial y apertura al público de los puestos con exposición y venta de productos será el viernes, 3 de octubre a partir de las 10.30 horas, amenizada por dulzaineros. Seguidamente, a las 12.00 horas, se llevará a cabo la presentación de la Marca Gastronómica de la Asociación de Cocineros de Palencia.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, organizada por el Ayuntamiento de Palencia y CETECE, con la colaboración de SEDA an OFFI Company y PROSOL, se realizará una cata popular gratuita de café.

Posteriormente, el sábado 4 de octubre, se realizarán las tres catas de la muestra gastronómica, con productos de la feria, dos de ellas por la mañana, de vino y vermut, a las 13.00 horas, y otra de cervezas por la tarde, a las 18.00 horas. Por último, a las 20.00 horas, tendrá lugar la actuación de 'Sopas de Ajo', con música tradicional palentina.

Ya el domingo, 5 de octubre, se celebrará la XII edición del Concurso de la 'Mejor Hamburguesa de Castilla y León', a las 12.00 horas, organizado por la Asociación Provincial de Cárnicos-Charcuteros de Palencia.

A continuación, se ofrecerá la elaboración y degustación de productos cárnicos y por la tarde, a partir de las 18.00 horas, el broche a la jornada lo pondrá un taller de cócteles sin alcohol.