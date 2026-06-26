Un total de 45 aspirantes a policiales locales concluye en Ávila su formación básica para iniciar las ahora la práctica. - JUNTA DE CYL

ÁVILA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, ha clausurado hoy la 48º edición del Curso de Formación Básica para policías locales donde ha reconocido la labor formativa de 45 aspirantes que inician ahora su periodo de prácticas, antes de incorporarse como agentes de policía local a las plantillas de sus municipios.

Los 45 candidatos superaron la fase de oposición que convocaron los Ayuntamientos de Alba de Tormes, Ávila, Briviesca, León, Segovia, Terradillos y Valladolid para aumentar su plantilla de policía local y desde entonces han convivido en la Escuela Nacional de Policía de Ávila hasta el día de hoy como alumnos de un curso que tiene carácter obligatorio y que los aspirantes deben superar para pasar a la siguiente y última fase, la de ser policías locales en prácticas para posteriormente incorporarse a las plantillas de sus ayuntamientos.

FASE TEÓRICA DEL CURSO

Durante las 619 horas lectivas impartidas en la Escuela, han tomado contacto con las funciones que desempeña un policía local a través de seis módulos de formación relacionados con: tráfico y seguridad vial; funciones jurídico-policiales; policía asistencial y comunitaria, técnicas de prevención y protección ciudadana, psicosocial y testimonio, urgencias sanitarias; policía judicial, vinculada al derecho penal; técnicas de tiro con armas de fuego, defensa personal, entre otras.

Una vez superado el curso, los 45 aspirantes deben completar con éxito el periodo de prácticas, de al menos 300 horas de duración, en sus ayuntamientos de destino.

La Junta de Castilla y León a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha invertido 77.500 euro en la organización y desarrollo del curso; inversión que comprende desde el servicio de lavandería hasta la adquisición y entrega de los materiales o la remuneración del equipo docente que ha estado compuesto por cincuenta y tres profesores de alta cualificación procedentes de la misma Escuela Nacional de Policía, de algunos Cuerpos de Policías Locales de Castilla y León, de la Universidad o de la Judicatura, entre otros organismos.

PROCESO SELECTIVO

En enero de 2027 las aulas de la Escuela Nacional de Policía de Ávila serán ocupadas por los más de 140 candidatos a policías locales que superen el proceso selectivo que actualmente gestiona la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

El día 29 de mayo se publicaba en el BOCYL y el 11 de junio en el BOE, la convocatoria de proceso selectivo unificado en 2026 para la cobertura de 143 plazas de agentes de policía local correspondientes a cuarenta Ayuntamientos de la Comunidad (103 del turno libre y 39 del turno de movilidad). Estas fechas de publicación determinan que el plazo para presentar la solicitud de participación en la convocatoria concluya el 1 de julio.

Como novedades de esta convocatoria respecto de las anteriores, cabe destacar que el sistema de selección en el turno libre sea la oposición y que la elección de destinos se realice en acto público.