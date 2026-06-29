Un total de 458 alumnos afronta desde mañana la convocatoria extraordinaria de la PAU en la ULE

Imagen de la convocatoria ordinaria de la PAU en la Universidad de León. - ULE

LEÓN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 458 estudiantes se examinará a partir de mañana de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria extraordinaria que se desarrollará hasta el día 2 de julio en la Universidad de León.

En concreto, 354 estudiantes realizarán las pruebas en el Campus de Vegazana, en la capital leonesa, mientras que otros 104 lo harán en el campus de Ponferrada.

En total, 304 realizarán la fase general (236 en León y 68 en Ponferrada), es decir, aquella en la que se evalúan las competencias básicas necesarias para acceder a la universidad. Otros 346 se presentarán a la fase específica (257 en León y 89 en Ponferrada), con el objetivo de subir nota.

En función de la modalidad elegida, 112 alumnos solo se presentarán a la fase general, 154 a la fase específica y 192 a ambas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Los resultados de esta convocatoria extraordinaria estarán disponibles el próximo día 7 de julio a partir de las 14.00 horas a través de la plataforma pau.unileon.es. Por su parte, el plazo para solicitar la revisión y el visionado de los exámenes estará abierto entre los días 8 al 10 de julio.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, el primer examen al que se enfrentarán los estudiantes será el de Lengua Castellana y Literatura II, a las 9.00 horas, seguido del de Historia de la Filosofía. En la convocatoria de junio el 96,56 por ciento del alumnado superó la prueba, con una nota media de 6,95 y una nota media de expediente de 7,61.