Un total de 69 expertos internacionales decide en Tordesillas los Premios Cincho 2026 entre 1.300 muestras de queso

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral,visita las sesiones de cata de los Premios Cincho 2026 en Tordesillas (Valladolid). - JCYL

TORDESILLAS (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

Un jurado formado por 69 expertos internacionales decide estos días en Tordesillas (Valladolid) los mejores quesos de los Premios Cincho 2026, en los que compiten 1.300 muestras de 18 países en la duodécima edición nacional y sexta internacional de este certamen promovido por la Junta de Castilla y León.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha visitado este miércoles las sesiones de cata (que se inciaron ayer y se prolongan hasta mañana), donde ha destacado que los Premios Cincho se han consolidado "como una de las grandes referencias internacionales del sector quesero", ya que contribuyen "a abrir nuevas oportunidades comerciales para las queserías participantes".

Del total de muestras inscritas este año, 349 corresponden a Castilla y León, que vuelve a ser la comunidad autónoma con mayor representación. Entre los países participantes, Polonia encabeza la presencia internacional con 88 muestras.

Durante tres jornadas, los miembros del jurado, procedentes de once países, valoran las muestras mediante catas totalmente a ciegas. Los quesos se presentan identificados únicamente mediante códigos numéricos y las puntuaciones se registran a través de una herramienta informática diseñada específicamente para el concurso, que garantiza la confidencialidad, la objetividad y la trazabilidad de todo el proceso.

Los premios reconocerán a los mejores quesos (Cinchos de Oro y Plata) de cada una de las 43 categorías en función de su presentación (frescos, pasta blanda, pasta semidura o dura, azules y de untar) o características (especie animal productora de leche, tratamiento térmico, proceso de coagulación o grado de maduración), siempre y cuando alcancen una puntuación mínima de 80 puntos.

Además, los quesos con mayor valoración pasarán a una semifinal y luego a una final para optar a los tres Grandes Cinchos de Oro, máximos reconocimientos del concurso. También se concederán, en función de las mejores puntuaciones obtenidas, los premios especiales al Mejor Queso Ecológico, al Mejor Queso de Oveja de España y al Mejor Queso Artesano de Castilla y León.

RECONOCIMIENTOS

Dentro del certamen, aunque al margen de la competición, también se conceden los premios Cinchos de Honor, que "sirven para premiar a las personas o entidades que han contribuido de forma relevante a impulsar el sector quesero de la Comunidad", según ha manifestado la consejera.

En esta ocasión, el jurado ha decidido otorgar la 'Mención Especial' a Rubén Valbuena, de Granja Cantagrullas; el reconocimiento a la 'Trayectoria Profesional' a Alonso Santos de Pedro, fundador de la Quesería 'La Faya'; y el premio de 'Proyección Internacional' a la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA).

Asimismo, se entrega el premio a la 'Calidad de la leche', un galardón específico dirigido a los ganaderos "como reconocimiento a su labor indispensable para la elaboración de quesos de calidad", como ha expresado la consejera.

Este premio ha recaído en las explotaciones SEJA S.C.P., de Papatrigo (Ávila) en vaca; Guzmán TCEA, de Madridanos (Zamora) en oveja y FPD Agro Gen, S.L., de Tordomar (Burgos) en vabra. Optan a estos premios todas las explotaciones lecheras que realizan sus autocontroles de calidad en el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y León (LILCYL) y se evalúan parámetros físico-químicos (porcentaje de grasa y proteína) e indicadores de la calidad higiénico-sanitaria (recuentos microbiológicos y de células somáticas).

La gala de los Premios Cincho 2026, al igual que sucedió en la anterior edición, tendrá lugar en el marco de Fromago Cheese Experience 2026, cuya celebración está prevista entre el 17 y el 20 de septiembre en Zamora, con el objetivo de reforzar "la proyección internacional del sector quesero de Castilla y León y consolidar la cita zamorana como uno de los grandes escaparates del queso a nivel mundial", ha incidido González Corral.

Impulsados por la Junta desde el año 2000, los Premios Cincho nacieron con el objetivo de reconocer la excelencia de las producciones queseras y contribuir al fortalecimiento del sector lácteo y quesero de la Comunidad. "Estos premios son una herramienta de promoción del sector y nos ayudan a proyectar la imagen de Castilla y León como referencia internacional del queso", ha concluido la consejera.

Castilla y León es la principal comunidad autónoma productora de queso de España, con cerca de un tercio de la producción nacional, una posición de liderazgo vinculada a la fortaleza de su sector ganadero, ya que la Comunidad ocupa el primer puesto en producción de leche de oveja, con el 52 por ciento del total nacional, el segundo en leche de vaca, con el 12,3, y el sexto en leche de cabra, con el 6,2 por ciento.

Además, Castilla y León es la Comunidad que más queso exporta, con 47.289 toneladas por un valor de más de 235 millones euros en 2025, el 27 por ciento de las exportaciones nacionales, con Italia, Francia, Portugal y Reino Unido como principales destinos.

Por último, el sector cuenta con seis figuras de calidad diferenciada vinculadas al queso en la Comunidad: la DOP Queso Zamorano, las IGP Queso de Burgos, Queso de Valdeón, Queso Castellano y Queso de Los Beyos, y la Marca de Garantía Queso Arribes de Salamanca.