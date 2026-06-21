Un total de 700 deportistas participa en las finales de los Campeonates Provinciales celebradas en Zaratán (Valladolid)

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en las finales de los Campeonates Provinciales celebradas en Zaratán (Valladolid) - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 700 deportistas procedentes de distintos municipios de la provincia de Valladolid ha participado en las finales de los Campeonatos Provinciales celebradas en la localidad de Zaratán.

El presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, clausuró el sábado los Campeonatos Provinciales 2026 en un acto celebrado en el mencionado municipio, que ha acogido a lo largo de la jornada las finales de las distintas modalidades deportivas que conforman esta competición.

Los Campeonatos Provinciales son un programa que organiza la institución provincial, a través del Servicio de Deportes y Juventud, con el objetivo de impulsar el deporte en los pueblos y fomentar la práctica deportiva y los juegos tradicionales entre los vecinos de la provincia.

Las competiciones se han desarrollado entre los meses de marzo y junio en las modalidades de fútbol-sala, baloncesto, juegos tradicionales (tanga, calva, rana, bolos y petanca), pádel, frontenis, bádminton, tenis de mesa y golf.

La jornada de finales y clausura es una cita que la Diputación celebra desde hace años de forma itinerante por distintos municipios de la provincia que han participado en las diferentes disciplinas.

En los últimos años se ha celebrado en localidades como Aldeamayor de San Martín, Viana de Cega, Íscar, Matapozuelos u Olmedo, entre otras. Zaratán, que ya albergó esta cita en 2016, ha vuelto a acoger este año la fase final del certamen.

PROGRAMA DE LA JORNADA

La actividad deportiva comenzó a las 16.30 horas con el partido de baloncesto masculino en el Polideportivo Los Chicos, y se ha prolongado durante toda la tarde con los encuentros de baloncesto femenino, fútbol sala, tenis de mesa, frontenis, pádel (en sus categorías oro y plata, masculina y femenina) y las distintas pruebas de deportes autóctonos, como bolos, rana, tanga y calva, disputadas en el Jardín El Plantío.

Tras la disputa de las finales se ha procedido a la entrega de los premios al campeón y subcampeón de cada modalidad deportiva, en un acto celebrado en la pista de hockey, junto al Polideportivo Infanta Juana, con el que se ha puesto el cierre a esta edición de los Campeonatos Provinciales.