Un trabajador de 25 años herido tras quedar su brazo atrapado en una máquina en una lavandería de Segovia

Archivo - Ambulancia del 1-1-2.
Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 22 enero 2026 21:00
   SEGOVIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un trabajador de 25 años ha resultado herido después de que un brazo se le haya enganchado con una máquina de lavar en una lavandería ubicada en el número 9 de la calle Gremio del Cuero, en Segovia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   Los hechos han tenido lugar en torno a las 17.44 horas de este jueves, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de un accidente laboral en la mencionada calle y solicitaba asistencia sanitaria para un trabajador herido.

   El 112 ha trasladado el aviso a la policía local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil al lugar, en la que posteriormente se ha trasladado al trabajador herido al Complejo Asistencial de Segovia.

