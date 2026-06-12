Trabajadores del operativo contra incendios en Zamora auguran un verano "con bastante peligro"

Los intervinientes, durante el desayuno organizado por UGT Servicios Públicos en el Hotel NH Palacio del Duero. - EUROPA PRESS

ZAMORA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del operativo contra incendios de la Junta en Zamora auguran un verano "con bastante peligro" en la provincia. Así lo han trasladado varios de ellos durante el desayuno organizado por UGT Servicios Públicos en el Hotel NH Palacio del Duero de la ciudad.

Los agentes medioambientales Sergio Martín y Lorenzo Ferrero, y el bombero forestal Hugo Rodríguez han analizado el escenario que se abre desde este viernes en el que comienza el periodo de riesgo alto de fuegos. En ese sentido, Martín ha explicado que las condiciones de los últimos meses han servido para que el riesgo de incendio se vaya a adelantar.

Todo, con un operativo "similar" al de años anteriores, "con carencias técnicas, de estructura, de coordinación y de comunicaciones". "Todavía tenemos mucho camino por andar para tener un operativo coordinado, estructurado y engrasado", ha lamentado el trabajador. Para Martín, "un operativo en los 365 días del año ha de existir", sobre todo en un contexto en el que "hay anomalías" y hacen falta medios casi de manera permanente.

En la misma línea, su compañero Lorenzo Ferrero ha explicado que los trabajadores están empezando la campaña "de forma muy precaria, con incertidumbre y sin haber aprovechado los meses de invierno para implementar los cambios que quiere la consejería".

Por su parte, Hugo Rodríguez, bombero forestal, ha lamentado que, este mismo jueves, en la visita al puesto de vigilancia de la ermita de Gracia, en Sayago, se toparon con que "no había ningún trabajador". "Simplemente había una cuadrilla de tierra que estaba entrando a las dos de la tarde con treinta grados y se iba al monte a desbrozar. En caso de que hubiera un incendio, pues tocaba cambiarse y salir", ha señalado el trabajador.

Además, según Rodríguez, "esta semana han sacado bolsas de empleo para cubrir los puestos y la fecha de corte es el 30 de junio, o sea que van a empezar a llamar a partir de entonces", cuando la campaña ha empezado este mismo viernes. "Están llamando a gente del paro que va a empezar a trabajar sin ningún tipo de experiencia, ningún curso de formación, que la verdad es que es un peligro, así que a ver qué pasa".

Para Rodríguez, la situación está peor que el año pasado. "Los nuevos se supone que no pueden empezar a trabajar si no tienen un curso de formación, pero yo llevo desde el 2020 y solo he tenido 14 horas de formación: siete de teoría y siete de práctica", ha zanjado el trabajador en el contexto de un acto moderado por el periodista Juan Navarro.