Los trabajos en Confloenta permiten exhumar los vestigios del pórtico occidental del foro y parte del tejido urbano

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, visita Confloenta. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos en Confloenta, el yacimiento arqueológico ubicado en Duratón (Segovia) que acoge los restos de esta ciudad romana, han permitido exhumar los vestigios del pórtico occidental del foro y parte del tejido urbano.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha visitado el enclave junto al vicepresidente de la institución y titular de Cultura, José María Bravo, para conocer el funcionamiento de las visitas guiadas puestas en marcha en coordinación con el Ayuntamiento de Sepúlveda, y para despedir al equipo de investigadores liderado por Santiago Martínez Caballero y Juan José Palao, de la Universidad de Salamanca (USAL), que el viernes darán por cerrada la campaña arqueológica de este verano.

Guiados por el propio Martínez Caballero y junto a cerca de medio centenar de visitantes, De Vicente y Bravo han podido conocer cómo los trabajos realizados durante agosto y centrados en la zona de lo que fuera el Foro municipal, el gran espacio público central de la ciudad romana, datado a partir del siglo I d.C., han permitido exhumar los vestigios arqueológicos del pórtico occidental del Foro y también de parte del tejido urbano en el área de acceso al mismo.

En el año en que se cumple una década de apoyo de la Diputación, la intervención arqueológica ha logrado reconocer un gran espacio porticado, levantado sobre un pequeño aterrazamiento, del que se conservan los muros perimetrales en mampostería con sillares de refuerzo, cimentaciones del pórtico, la pavimentación de la galería cubierta del pórtico y uno de los accesos posteriores a la plaza.

"Este pórtico cerraba el sector meridional del foro, compuesto por una plaza con pórtico en U dentro de la cual se colocaba un templo", ha explicado el coordinador del proyecto, según un comunicado de la institución provincial recogido por Europa Press.

En este contexto, ha subrayado que, al norte del mismo, a un nivel inferior, una segunda terraza algo más ancha, "ampliaba el área abierta del foro, quedando rodeada por un segundo pórtico, del que el año pasado se comenzó a exhumar parte de su estructura occidental".

Martínez Caballero ha señalado, asimismo, que con las últimas prospecciones también se ha podido reconocer el kardo máximo, la calle principal que unía las Termas de Fortuna con el foro, en su enlace con el gran edificio público.

Además, en el foro se ha podido identificar una plaza exterior abierta, que estaba presidida por una gran construcción;, "posiblemente un templo", tal y como ha indicado, para detallar que del mismo subsiste parte del pódium, conformado por un muro perimetral en sillares y relleno interno de cascote y mortero.

Finalmente, los trabajos de este verano han propiciado la localización de la cimentación de un posible monumento en el centro de la plaza, junto al cual se recuperaron durante la campaña de 2025 restos de la decoración arquitectónica, datada en el siglo III d. C., así como el busto en mármol del emperador Galieno (253- 268 d.C.), lo que, según los investigadores, apunta a una datación del edificio en esta centuria, vinculado, además, a un espacio de culto imperial.

ÉXITO DE LAS VISITAS GUIADAS

Por otro lado, en su visita, el presidente de la Diputación ha podido comprobar el "éxito" de las visitas guiadas, que han arrancado este verano en el marco del proyecto de musealización de la zona de las Termas de Fortuna.

En este sentido, el diputado de Cultura ha subrayado que han necesitado duplicar e incluso triplicar las previsiones de grupos ante la demanda, mientras que se ha alcanzado una media de un centenar de personas al día.

Estas visitas continuarán en los meses de septiembre, octubre, noviembre y posiblemente también diciembre, tal y como ha avanzado la Diputación, que incorporará la próxima semana a una persona para prestar servicio, tanto a la oficina de Turismo de Sepúlveda como al Museo Provincial, y continuar así la actividad divulgadora que durante agosto han llevado a cabo los miembros del equipo de investigadores.

"Esperamos seguir invirtiendo y seguir trabajando en este proyecto cultural de primer orden para la provincia de Segovia; ahora es el momento de invertir en esa puesta en valor, cuyo retorno lo estamos viendo con las visitas llegadas desde diferentes partes de España", ha asegurado Bravo.