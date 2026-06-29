La transformación integral del recinto ferial de la Diputación de Salamanca culmina tras una inversión de 5 millones

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, junto a la Diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez en el recinto ferial. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La transformación integral del recinto ferial de la Diputación provincial de Salamanca ha culminado con la inversión de cinco millones de euros, lo que posiciona a estas instalaciones "como un espacio de referencia en España por su nivel de modernización, sostenibilidad e innovación tecnológica".

Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, durante la visita a las instalaciones. Esta actuación, cofinanciada en cerca de un 60 por ciento con fondos europeos, ha sido seleccionada entre más de 1.200 candidaturas a nivel nacional, lo que pone de relieve "la relevancia y el carácter estratégico de la intervención", ha añadido Iglesias.

El proyecto ha permitido la renovación completa de los principales espacios del recinto, entre ellos el Pabellón Central, las naves de vacuno y los pabellones circulares, mediante una actuación global que ha combinado obra civil, eficiencia energética, digitalización y mejoras funcionales.

La transformación ha incluido, además, la "mejora integral" de la envolvente de los edificios, con la renovación de fachadas, cubiertas y carpinterías mediante materiales de última generación, lo que permite "una reducción significativa del consumo energético".

Asimismo, se han incorporado sistemas de iluminación eficiente y soluciones orientadas a la optimización del gasto energético, avanzando hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el entorno.

El proyecto ha supuesto también "una mejora sustancial" en accesibilidad y funcionalidad, con espacios más cómodos, versátiles y adaptados tanto a profesionales como a visitantes, lo que facilita la movilidad y eliminando barreras arquitectónicas.

"Estas mejoras repercuten directamente en unas condiciones más adecuadas para los animales y en un desarrollo más eficiente de la actividad ganadera", han explicado desde la institución provincial.

El proyecto ha incluido también la implantación de sistemas avanzados de gestión del agua, con la separación de aguas pluviales, grises y fecales, lo que facilita su tratamiento y reutilización, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la eficiencia de los recursos.

El presidente de la Diputación ha estado acompañado de los diputados de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez; de Salamaq, Santiago Castañeda y de Agricultura y Ganadería, José Roque Madruga, con los que ha visitado este lunes el resultado final de las obras de transformación integral del recinto ferial.