El transporte urbano por autobús aumenta un 10,4% en abril en CyL, el tercer mayor crecimiento del país

Archivo - Un autobús aparcado durante la inauguración de una estación de carga de vehículos eléctricos en la sede de Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA). - Photogenic/Lourdes Azaña - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 10,4 por ciento en abril en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que se sitúa como la tercera autonomía en la que más ha crecido la cifra.

En términos absolutos la Comunidad ha registrado 7.202.000 pasajeros, lo que ha supuesto un aumento del 10,4 por ciento frente a un incremento del 7,4 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el transporte urbano por autobús ha crecido en la Comunidad un 8,5 por ciento en los cuatro primeros meses del año, de enero a abril.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,1 por ciento), Castilla - La Mancha (+12,6 por ciento) y Castilla y León (+10,4 por ciento) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+2,8 por ciento) Comunitat Valenciana (+3,6 por ciento) y Madrid (+7,3 por ciento). A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.